Într-o competiție live, aceștia își propun să creeze experiențe gastronomice unice și să aducă în prim-plan tema responsabilității sociale și a sustenabilității alimentare. Competiția nu doar celebrează talentul culinar, ci și spiritul de generozitate și împărțirea bucuriei mesei.

Povestea din spatele „Kitchen Battle”

Chef Hădean ne-a oferit un context despre cum acest proiect a luat naștere și ideea din spatele lui. „Cel mai mare program de fundraising pe care noi îl facem este „Kitchen Battle”. Este un concept pe care l-am împrumutat de la niște parteneri elvețieni. Ei sunt tot un ONG care ajută oamenii prin intermediul gastronomiei, însă se focusează pe zonele de conflict. Lucrează mult în Africa. Astfel, ne-au permis să folosim acest concept al lor.

În traducere practică, „Kitchen Battle” înseamnă trei seri, o scenă, și în fiecare seară pe scena respectivă avem două restaurante. În sală avem 150 de oaspeți în fiecare seară, plătitori de bilet. Pe parcursul serii, aceștia pot să și doneze. Donează pentru că este un eveniment de strângere de fonduri. Bucătarii de pe scenă trebuie să facă fiecare patru feluri de mâncare, pe care le vor servi. Oaspeții votează cu niște jetoane colorate farfuriile care le-au plăcut. Avem și un juriu, iar la finalul serii se cumulează voturile publicului cu voturile juriului și decidem cine este câștigătorul serii.”

Chef Alex Burcă și pasiunea sa pentru bucătărie

Printre chefii prezenți la acest eveniment va fi și chef Alex Burcă alături de echipa sa de la restaurantul Mosafir. Chef Alex Burcă a început să gătească de la o vârstă fragedă, și chiar dacă nu-și dorea inițial să profeseze în acest domeniu, pasiunea și curiozitatea l-au condus pe această cale. O etapă semnificativă în parcursul său a fost colaborarea cu Adi Hădean, moment în care și-a consolidat pasiunea pentru gătit și a decis să își transforme pasiunea într-o carieră.

”Eu fac mâncare de la 14 ani. Nu profesionist, ci acasă, făceam mâncare, în general cartofi prăjiți și ouă. Până mi-a zis mama să încerc să gătesc și altceva, un pui la ceaun. Așa că am pregătit puiul, mi-a ieșit super bun, și de acolo mi-am dat seama că îmi place. Și am început să studiez. Inițial, am lucrat ca pompier la Teatrul Național din Iași, adică nu m-am îndreptat spre această carieră.

Până am ajuns cu Work and Travel în Grecia. Acolo am intrat în bucătărie, mi-a plăcut adrenalina și simțul de colegialitate din echipă. După această experiență, m-am apucat de gătit. Unul dintre momentele care mi-au marcat cariera a fost angajarea la Adi Hădean. Toată experiența pe care am avut-o cu el consider că m-a ajutat să mă decid ceea ce vreau de la această meserie.”

Chef Alex Burcă a menționat și influența pe care o astfel de inițiativă a avut-o asupra lui. „În general, bucătăria și mâncarea sunt importante și esențiale. Sunt multe persoane care au nevoie de ajutorul nostru, în diferite comunități. Eu am fost și în asociația „Adi Hădean”, la începuturi, și făceam foarte multe porții de mâncare pentru oameni și chiar se bucurau. Simți că faci ceva și acesta ar fi și motivul pentru care ne-am alăturat acestei cauze.”

Creativitatea și sustenabilitatea, două ingrediente esențiale

În ceea ce privește pregătirea pentru ediția „Kitchen Battle” de anul acesta, chef Alex Burcă ne-a povestit că emoțiile primează în acest moment, dar și faptul că ar putea avea un avantaj în ceea ce privește meniul pentru competiție. „Meniul de la noi de la restaurant ne ajută, noi facem ceva creativ în fiecare săptămână. Noi în fiecare săptămână schimbăm ciorba, schimbăm un starter sau un fel principal. Noi din start lucrăm creativ, zi de zi. Din ce știu, noi o să primim un coș acolo cu produse pe care le vedem dimineața și trebuie să fim creativi cu acele produse. Și cam această regulă se aplică și la noi. Ne pregătim moral, între noi.”

„Kitchen Battle” este o competiție ce militează împotriva risipei alimentare, iar chef Alex Burcă este printre cei care promovează utilizarea creativă și sustenabilă a ingredientelor. „Noi gătim foarte mult cu produse locale. Lucrăm cu „Grădina Corbilor”, ei au certificat bio, cresc legume într-un mod constructiv. În ceea ce privește mâncarea, noi folosim cam tot. Modul meu de a fi bucătar este așa, în sensul că dacă pun o carne la frigider și am un sos de acolo, iau acel sos și îl folosesc în continuare la altceva. În general, păstrăm foarte multe, spre exemplu oase de pește, cap de pește, tot ce se poate vida, congela și după aceea să le putem refolosi, le păstrăm. La preparatul de weekend pe care îl avem, la finalul zilei, când mai avem câteva porții, le luam noi acasă, le dăm personalului, adică nu aruncăm.”

Bucătăria românească reinventată la Mosafir

Bucătăria românească este un concept important în restaurantul Mosafir, chef Alex Burcă povestind despre acest aspect: „Acesta este și stilul restaurantului nostru. Mosafir, practic, asta înseamnă, bistronomie. Acesta este un concept din Franța, în care un bucătar care prepara fine dining s-a întors la bistro, care sunt mâncăruri mai obișnuite, cu un twist din fine dining. Noi, la Mosafir, facem același lucru. Noi încercăm să reinterpretăm bucătăria franțuzească cu ingrediente locale românești. Ori luăm rețete românești vechi și le reinterpretăm.”

La final, chef Alex Burcă a subliniat faptul că această competiție este una sănătoasă, ce are în spate un scop important. „Despre „Kitchen Battle”, sperăm să avem cât mai mulți oameni acolo și să strângem cât mai mulți bani. Competiție oricum o să fie, sunt orgoliile de bucătar pe scenă oricum. Însă, pentru noi este o competiție sănătoasă, în care mi se pare că ai un scop și faci ceva. Adică nu ajungi la restaurant doar cu un trofeu pe care îl pui în vitrină. Știi că ai participat la un eveniment și într-adevăr s-a făcut ceva important cu acei bani.”

Ediția din acest an a „Kitchen Battle” va avea loc în perioada 22-24 noiembrie 2024, unde sunt așteptați 450 de invitați care vor avea parte de o experiență memorabilă.