Ritual by Ioana Bogdan este un brand care s-a născut la Deva. Ioana Bogdan a creat acest concept pornind de la un monoprodus: budinca de ovăz. La început, Ioana prepara acest produs chiar în bucătăria ei de acasă, și apoi îl livra către clienți. Astăzi, sub umbrela Ritual by Ioana Bogdan se află un bistro în orașul Deva, o școală de ateliere de gătit și o emisiune culinară.

Parcursul profesional al Ioanei

Ioana este de profesie jurist. A terminat Facultatea de Drept și Facultatea de Jurnalism. La vârsta de 14 ani a început să lucreze la radio. La un moment dat ea a hotărât să plece din țară și să se angajeze ca bucătar.

„Aveam o mică pasiune pentru gătit dar nu aveam studii sau experiență în domeniu. După ce am văzut că mi se potrivește meseria, m-am înscris la Institutul Paul Bocuse din Lyon. Am urmat și un curs în Toscana pentru bucătărie italiană, pentru că am lucrat foarte mult pentru familii de italieni.”

Ioana a lucrat ca bucătar privat și pentru personalități importante. Spre exemplu, ea a lucrat pentru Roman Abramovich și pentru Luciano Benetton.

Ioana a lucrat ca bucătar privat pentru mai multe familii. „Ultima familie pentru care am lucrat m-a ajutat să învăț partea de mâncare nutritivă, sănătoasă, ea fiind antrenor de fitness. Erau foarte atenți la ce mâncau și atunci eu trebuia să fiu foarte atentă la ceea ce gătesc. Pe de altă parte, tatăl meu a avut probleme mari de sănătate. Background-ul meu combinat cu felul în care a trebuit să învăț să gătesc m-au condus pe această latura a mâncării sănătoase”, ne-a povestit Ioana.

Cum s-a născut Ritual

în 2018, Ioana a început să-și schițeze business-ul în timp ce era însărcinată cu fetița ei.

„Eram gravidă în luna a șaptea când am câștigat titlul de Young Chef pe produse ready meal. Acesta a fost un pas important care mi-a dat încredere că sunt pe drumul cel bun”, a spus Ioana.

Tot în același an ea a ajuns în finală la competiția La Cuillere d’Or. Aceasta este o competiție ținută în Paris și dedicată exclusiv femeilor.

„În iulie s-a născut fetița mea și în septembrie deja începusem să vând borcănașele pe care le făceam acasă. Lucram noaptea când ea dormea”, a povestit Ioana.

Lucrurile au luat amploare iar Ioana a decis să treacă la următorul nivel. A achiziționat o rulotă în valoare de 1800 de euro și a mutat business-ul acolo.

„Produceam preparatul în rulotă și de acolo distribuiam către clienți. Mergeam foarte mult pe bază de abonamente. Livram zilnic, pentru că budincile au un termen de valabilitate de 72 de ore. Acest lucru se datorează faptului că nu au nici un fel de aditivi sau conservanți”, a explicat Ioana.

Investiția inițială în acest business a fost un blender care a costat 450 de lei. „Am scos investiția în prima săptămână, după care deja am cumpărat al doilea blender”, a spus Ioana. „Întreaga expansiune a business-ului am făcut-o apoi din profit. Am crescut încet dar pe forțe proprii.”

De la bucătar la antreprenor

„Dacă aș fi deschis de la început cu tot ce avem astăzi, aș fi fost una din firmele care ar fi închis după primul an de activitate. Dacă nu treceam eu prin tot, prin fiecare etapă și prin fiecare sarcină, nu aș fi înțeles nimic și nu aș fi putut ține lucrurile sub control. Când vine vorba de business, sunt lucruri pe care nu le poți învăța decât experimentându-le. Totodată este foarte greu atunci când ai ceva ce știi să faci foarte bine și trebuie să te muți pe un palier în care nu ești sigur de nimic. Mie mi-a luat un an să ies din operațional și să încep să construiesc misiunea și viziunea brandului”, a punctat Ioana.

În 2021 Ioana a participat la Imperiul Leilor. „Acolo m-au întrebat: „Tu ce vrei să fii, bucătar sau antreprenor?” Acela a fost primul meu șoc pentru că nu-mi pusesem niciodată întrebarea. Atunci mi-am dat seama că trebuie să las bucătăria în plan secund și să învăț partea de management, resurse umane, leadership. Adică să învăț antreprenoriat.

Trup și suflet

Atelierele de gătit din cadrul Ritual Academy sunt destinate în special copiilor. „Învățăm să facem dulciuri fără zahăr, să facem un pachețel de luat la școală, noi îi spunem „ghiozdanul sănătos”. Lucrăm foarte mult și cu aluaturi și făină, că astea le plac copiilor cel mai mult. Toate activitățile sunt „hands on”. Practic tot nu au voie acasă, au voie la noi. De asemenea, niciodată nu-i oblig să facă lucrurile într-un anumit fel. Las copiii să-și dezvolte creativitatea, să facă ce vor ei.” Ioana merge foarte des și în școli și vorbește despre nutriție și alimentație sănătoasă, și face și ateliere practice cu copiii de la școală.

Ioana este dedicată trup și suflet afacerii ei. Conceptul Ritual fiind construit în jurul alimentației sănătoase, Ioana a decis să urmeze și un curs de nutriție pentru a putea oferi clienților săi cele mai bune produse și sfaturi.

„Lumea a început să vină cu multe întrebări către mine. Produsul Ritual cu care am pornit a fost foarte repede interpretat ca fiind un produs de slăbit. Eu l-am promovat ca fiind sănătos însă oamenii confundă acești doi termeni. Am simțit atunci că trebuie să intru puțin mai mult în domeniul acesta al nutriției. După ce am absolvit cursul, am creat și meniul wellness pentru cei care își doresc să slăbească”, a povestit antreprenoarea.

Pentru a concepe preparatele din meniul Ritual, Ioana a studiat foarte mult tehnicile faimosului bucătar francez Michel Guerard. „În Franța, el este considerat „tatăl” gastronomiei sănătoase. Restaurantul său are trei Stele Michelin. El lucrează foarte mult cu infuzii, reducerea grăsimilor, și am învățat foarte multe lucruri studiind bucătăria lui, pe care le-am implementat și în bucătăria noastră”, a spus Ioana.

Viitorul, în viziunea Ioanei

Ioana plănuiește acum să ducă brandul Ritual la un alt nivel. Vrea să creeze o serie e șorțuri, bonete și ustensile de bucătărie pentru copii. Anul trecut, antreprenoarea a făcut și o investiție majoră în afacerea ei, în valoare de 40 de mii de euro.

„Am schimbat toate mașinile de livrări și am trecut pe mașini electrice. Am cumpărat și un cuptor performant care ne permite să păstrăm toate valorile nutritive ale alimentelor în timpul gătirii”, a specificat ea.

De asemenea, ea plănuiește să consolideze un plan cu care brandul să poată pleca, anul viitor, în franciză.

„Călătoresc, particip la multe bootcamp-uri și acceleratoare de business. Vorbesc cu mulți oameni din domeniu pentru a afla cum funcționează sistemul și cum au făcut ei. Sper ca anul viitor să pot lansa acest proiect, dar pentru a face asta trebuie să fiu eu pregătită, în primul rând. Eu am de muncă la mine pentru a putea duce acest business la următorul nivel.”, a spus ea.

Ritual Bistro este un local intim, cu aproximativ 20 de scaune, din orașul Deva. Este un loc perfect de servit un mic dejun sau un prânz sănătos, programul fiind de la ora 7 dimineața până la 15:00. Este singurul restaurant cu acest tip de concept din orașul său. În plus, pe viitor, cine știe, poate va apărea un bistro Ritual chiar în orașul tău!