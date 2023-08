Alertă la Kiev

Este alertă la Kiev după ce gruparea Wagner a anunțat, prin intermediul unui mesaj pe canalul de Telegram, că așteaptă ordinul pentru a ataca capitala Ucrainei.

„Bună ziua din Siberia. Ne antrenăm la vânătoare în vacanţă. Aşteptăm ordinul să luăm cu asalt Kievul”, este mesajul alăturat câtorva fotografii pe un canal de Telegram.

În imaginile respective este arătat un bărbat, membru al Wagner, care pozează cu o pușcă de asalt în mână. De asemenea, în imagini se mai vede și steagul grupării conduse de Evgheni Prigojin.

Luptătorii wagnerieni, în vacanță

Presa internațională scrie că trupele lui Evgheni Prigojin s-ar pregăti să se întoarcă în Federația Rusă, citând Institute for the Study of War, dar până acum nu s-a văzut nicio mișcare în acest sens.

Anton Ielizarov, care mai este cunoscut și sub porecla Lotus și care este unul dintre principalii comandanți ai grupării paramilitare, spune că membrii Wagner prezenți acum în Rusia sunt, de fapt, în vacanță.

După această vacanță, dată la ordinul lui Evgheni Prigojin, ei se vor întoarce în Belarus.

Wagner provoacă panică la nivel internațional

Mesajele lansate de către gruparea paramilitară ar putea face parte dintr-o strategie de comunicare mult mai amplă care ar avea ca scop semănarea de panică.

Acest fel de mesaje, spune presa internațională, au provocat panică nu numai în Ucraina, ci și în alte țări. Avem, în primul rând, Polonia și Lituania, care se tem ca nu care cumva gruparea să treacă granița din Belarus.

Apoi este Ucraina, care se teme să nu aibă parte de un atac din nord. De asemenea, mai sunt Franța și Statele Unite ale Americii (SUA). Acestea se tem de o eventuală expansiune a Wagner în Africa.

Nu în ultimul rând, presa internațională mai aduce în discuție și o altă ipoteză, una care implică teza maskirovka. Aceasta face referire la un fel de înșelătorie militare pe care chiar Wagner ar fi folosit-o.

Mai precis, există voci care spun că tentativa de lovitură de stat a Wagner, de la finalul lunii iunie, ar fi o înșelătorie. Totuși, voci mai puternice susțin că această ipoteză este puțin probabilă.