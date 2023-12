Comisarul european pentru Energie, Kadri Simson, a lăudat România. Declarația a venit după ce aceasta a vorbit despre cât de pregătite sunt statele membre ale UE să treacă cu bine peste această iarnă, în contextul limitării dependenței de gazul rusesc.

„Chiar dacă iarna aceasta nu va fi la fel de grea precum iarna trecută, trebuie să rămânem vigilenți, pentru că am văzut în 2021 cea mai mare adâncire a crizei energetice din anii ’70 încoace și a fost o criză energetică artificial creată, deoarece Rusia a avut un impact puternic pe piețele energetice.

Eram prea dependenți, periculos de dependenți de importurile din Rusia. 40% din gazele naturale care erau consumate în Europa proveneau din Rusia. Din momentul în care au început să manipuleze volumele, au lovit piața și au creat multe incertitudini.

Bineînțeles că atunci când există un dezechilibru între cerere și ofertă, prețurile cresc, iar anul trecut am avut un record al prețurilor. Astfel, am adoptat o listă lungă de măsuri de urgență și pot spune că în luna decembrie a acestui an, depozitele subterane de gaz sunt pline, prețurile au scăzut și am reușit să limităm, pas cu pas, cantitatea de gaz rusesc de pe piața noastră”, a declarat comisarul pentru Antena 3.