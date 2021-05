Într-o postare pe pagina personală de Facebook, jurnalistul Marius Pancu anunță că se desparte de Digi24. El a ținut să le mulțumeasc tuturor celor care au fost alături de el în ultimii zece ani, de la prima știre până la ultima.

Potrivit acestuia, ultima oară va putea fi văzut joi seară la ediția ”Știrile Serii”, dar și duminică la ultima ”Ediție Specială” de la Digi24. Totodată, acesta le-a mulțumit colegilor săi care l-au înțeles tot timpul, dar și echipelor directe care s-au descurcat în toată această perioadă de timp cum au putut mai bine.

„Dragilor, azi ne vedem la ultima editie “Stirile Serii”, iar duminica la ultima “Editie Speciala” la Digi24. Stiu ca publicul celor doua emisiuni e diferit, asa ca anuntul il fac de pe acum.

Nu vreau sa devin emotional, dar va multumesc ca ati fost cu mine in astia 10 ani… de la primul breaking news (care a fost o deraiere de tramvai 41 cu Andreea Georgescu si @anca dumitrescu) la toate atentale teroriste, caderile de guverne si de meteoriti, la toate interviurile: de la fete regale, la artisti, scriitori si politicieni – toate realizate cu aceeasi intransigenta si opozitie indiferent de personajul din fata mea tocmai pentru ca stiam ca acasa am sustinerea voastra.

Le multumesc si colegilor care m-au suportat desi nu e totdeauna usor – toata zbaterea a fost pentru ca mi-am dorit ca produsul nostru sa iasa exceptional, nu pentru ca as fi avut vreo doaga lipsa sau vreo miza personala.

Va apreciez cum poate n am spus-o prea des. Si ma-nclin cu asupra de masura in fata echipelor directe, we made it work, va stiti voi. Altfel, nu e nimic picant la mijlloc, stiu ca veti intreba”, a scris jurnalistul pe Facebook.

Marius Pancu pleacă la Antena 1

Marius Pancu a precizat că în curând va putea fi urmărit la Observator, cu aceași aparență pentru subiecte ”care nu sunt run of the mill și cu aceleași interviu intrasnigente”.

El i-a invitat pe telespectatori să îl urmărească și în ultimele ediții pe care le va prezenta la Digi24.

„Sunt doar straturi de viata suprapuse. Si casnicii in urma carora ramanem prieteni atunci cand le-am atins limitele si le-am trait povestile.

Love you to bits, you’re always gonna be in my heart. Ne revedem curand in echipa Observator . Cum ma stiti, cu acelasi aplomb, cu aceeasi apetenta pentru subiecte care nu-s run of the mill, cu aceleasi interviuri intransigente. Si hai, one last time, tune in la Stirile Serii”, a mai scris jurnalistul.