Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Tribunalul Timiş revine cu o nouă postare în care vorbeşte despre problemele cu care se confruntă sistemul de justiţie din România în acest moment.

Adriana Stoicescu: Să vii în anul 2021 şi să afirmi asta dovedeşte că am luat-o razna cu toţii

“Procurorii isi desfasoara activitatea potrivit principiilor legalitatii, impartialitatii, sub autoritatea ministrului justitiei. Judecatorii sunt independenti si se supun numai legii.

Asta zice foaia de care absolut toata lumea din Romania se foloseste doar cand are nevoie de ea. Se numeste Constitutia.

Sa vii in anul 2021 si sa afirmi ca Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii incalca independenta procurorilor dovedeste ca, pur si simplu, toti am luat-o razna”, scrie magistratul pe pagina sa de Facebook.

“Vânătoarea de judecători a trecut la nivelul următor”

Adriana Stoicescu afirmă că, în România, dispreţul faţă de puterea judecătorească a devenit cronic. “Dacă vine din partea politicului, nu e nicio surpriză. Dar când reacția vine dinspre procurori, ei bine, asta este absolut inacceptabil, într-o societate democratică”, consideră judecătoarea din Timiş.

“Inceputa sub auspiciile luptei anticoruptie, vanatoarea de judecatori a trecut la nivelul urmator.

Se vrea inversarea rolurilor, asta am inteles cu totii din anul 2010 incoace, cand procurorul putea santaja judecatorul, daca dorea, ii verifica hotararile din perspectiva legalitatii si temeiniciei, pentru ca i se permitea, ii verifica abtinerile, pentru ca putea, il audia ca martor unde, cel mai probabil sub amenintare, il determina sa vina si sa isi recunoasca o culpa inventata.

Atacul indreptat impotriva Sectiei pentru Judecatori, care nu a facut altceva decat sa isi exercite rolul legal, acela de garant al independentei judecatorilor, dovedeste ca unii, pur si simplu, nu isi inteleg rolul si menirea”, mai scrie Adriana Stoicescu.

“Vremea în care judecătorul tremura în faţa securistului, a secretarului de partid sau a procurorului a apus de mult”

Magistratul consideră că toate aceste obiceiuri trebuie să înceteze imediat. “Parchetele funcţionează PE LÂNGĂ instanţele de judecată, nu invers! Judecătorii sunt cei care au în faţă dosarele procurorilor, nu invers”, mai scrie aceasta în mesajul postat marţi seara.

“Cu tot respectul pentru colegii si prietenii mei procurori, oameni pe care ii apreciez si ii stimez, cred ca e timpul sa spunem stop.

Justitia este infaptuita de instantele de judecata. Puterea judecatoreasca nu inseamna nici Ministerul Public nici parchete, nici procurori. Inseamna judecatori si instante de judecata.

Parchetele functioneaza PE LANGA instantele de judecata, nu invers! Judecatorii sunt cei care au in fata dosarele procurorilor, nu invers. Judecatorii sunt cei care aresteaza, condamna, achita, nu procurorii.

Cei care nu isi inteleg rolul constitutional ar trebui sa puna mana pe carte sau sa plece in politica, unde pot face jonglerii cu legea!

Vremea in care judecatorul tremura in fata securistului, a secretarului de partid sau a procurorului, a apus de mult, spre durerea unora. Si oricat va doriti intoarcerea in timp, nu se mai poate!”

Sursă foto: Dreamstime