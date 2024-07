Jaqueline Cristian, cea de-a treia româncă prezentă pe tabloul principal al turneului de tenis de la Jocurile Olimpice, a obținut o victorie fabuloasă în fața favoritei gazdelor, Caroline Garcia. Partida, disputată în fața a 7.000 de spectatori, a oferit momente de mare tensiune și spectacol.

Primul set a fost extrem de echilibrat, Caroline Garcia reușind să se impună în tiebreak, cu scorul de 7-5. Cu toate acestea, Cristian a avut o revenire senzațională în setul al doilea, câștigând cu 6-3 și trimițând meciul în setul decisiv.

În setul final, Jaqueline Cristian a făcut adevărate miracole. După ce a obținut un break devreme, la scorul de 1-1, și l-a valorificat prin câștigarea service-ului, ducând scorul la 3-1. Ulterior, cele două jucătoare au mers cap la cap cu serviciul, iar Cristian a ratat două oportunități de break.

La scorul de 5-4, Cristian și-a adjudecat service-ul și a reușit să obțină o victorie magnifică, învingând-o pe Garcia cu scorul final de 7-5, 3-6, 4-6. Partida a durat două ore şi 35 de minute.

În turul doi, Jaqueline o va înfrunta pe câştigătoarea meciului Naomi Osaka (Japonia) – Angelique Kerber (Germania).

Din păcate, celelalte două românce de pe tablou au pierdut astăzi.

Ana Bogdan, jucătoare de tenis în vârstă de 32 de ani, a fost eliminată din primul tur al turneului olimpic de la Paris 2024. Într-o confruntare dificilă, Bogdan a fost învinsă de italianca Jasmine Paolini, cu scorul de 7-5, 6-3.

„Nu l-aş numi ghinion, ci o experiență fantastică. Şi atmosfera pe care am trăit-o pe teren a fost ceva incredibil. Cred că numai la meciurile de Fed Cup am mai trăit o astfel de experiență. A fost ceva special, ceva ce nu am mai trăit până acum şi mă bucur că sunt aici. (…)

Mă bucur că am făcut un meci bun, pentru că nivelul ei a fost unul ridicat, un nivel de Top 5 mondial. Vine după două finale de Grand Slam, pe suprafețe diferite, ceea ce spune mult despre puterea ei şi despre nivelul ei. (…)

Am avut nişte probleme la tendonul lui Ahile şi nu m-am putut antrena aşa cum ar fi trebuit înainte să vin aici. Au fost momente dificile, nu am vrut să vorbesc despre asta înainte de Jocurile Olimpice. Pentru mine a fost o experiență deosebită pe care vreau să o repet în 2028. Cu siguranță îmi doresc să retrăiesc aceste sentimente şi să stau cât mai mult în competiție în 2028”, a mărturisit Ana Bogdan după meci.