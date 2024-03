ISW avertizează: Rusia se pregătește pentru un conflict pe scară largă cu NATO

SURSA FOTO: Kremlin.ru

Vladimir Putin s-ar putea pregăti pentru un nou război, avertizează Institutul pentru Studierea Războiului (ISW - Institute for the Study of War). Acesta a adus în prim plan reorganizarea economiei și a armatei ruse.