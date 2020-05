Presiunea asupra serviciilor de terapie intensivă continuă să se diminueze, cu 38 de noi cazuri grave admise la reanimare, fiind înregistraţi mai puţin cu 56 de pacienţi cu COVID -19.

„Criza actuală ne testează pe toți până la extrem. De două luni, îmi petrec cea mai mare parte a timpului la Berlaymont, clădirea care găzduiește Comisia UE de la Bruxelles. Din cauza riscului de infectare, în prezent este doar un grup restrâns de aproximativ zece colaboratori care lucrează aici. Vorbesc în fiecare zi cu comisarii prin videoconferință, chiar dacă suntem în aceeași clădire. Încerc să iau o gură de aer curat și să văd soarele cel puțin o dată pe zi. Și uneori reușesc să merg să alerg într-un spațiu verde. Este ceea ce sufletul are nevoie. În plus, în fiecare seară vorbesc prin videocall cu soțul și cu copiii mei. Sunt fericită că sunt toți bine. De asemenea, mă gândesc la numeroasele familii care nu sunt atât de norocoase și care trebuie să se îngrijoreze atât de mult pentru oamenii dragi. Acest lucru îmi motivează activitatea de președinte al Comisiei UE pentru a ajuta țările și oamenii din întreaga lume să facă față acestei crize profunde în cel mai bun mod cu putință. În prezent, mulți oameni sunt obligați să rămână acasă. Eu am posibilitatea să fac multe. Acest lucru mă ajută”, a spus Von der Leyen, potrivit vaticannews.va