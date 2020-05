Von der Leyen menționează, de asemenea, apelurile făcute de Papa Francisc pentru unitatea popoarelor europene împotriva egoismului naționalist și vorbește despre rolul pe care Uniunea Europeană îl va putea avea la nivel internațional după terminarea pandemiei.

„Criza actuală ne testează pe toți până la extrem. De două luni, îmi petrec cea mai mare parte a timpului la Berlaymont, clădirea care găzduiește Comisia UE de la Bruxelles. Din cauza riscului de infectare, în prezent este doar un grup restrâns de aproximativ zece colaboratori care lucrează aici. Vorbesc în fiecare zi cu comisarii prin videoconferință, chiar dacă suntem în aceeași clădire. Încerc să iau o gură de aer curat și să văd soarele cel puțin o dată pe zi. Și uneori reușesc să merg să alerg într-un spațiu verde. Este ceea ce sufletul are nevoie. În plus, în fiecare seară vorbesc prin videocall cu soțul și cu copiii mei. Sunt fericită că sunt toți bine. De asemenea, mă gândesc la numeroasele familii care nu sunt atât de norocoase și care trebuie să se îngrijoreze atât de mult pentru oamenii dragi. Acest lucru îmi motivează activitatea de președinte al Comisiei UE pentru a ajuta țările și oamenii din întreaga lume să facă față acestei crize profunde în cel mai bun mod cu putință. În prezent, mulți oameni sunt obligați să rămână acasă. Eu am posibilitatea să fac multe. Acest lucru mă ajută”, a spus Von der Leyen, potrivit vaticannews.va

Uniunea Europeană s-a născut din cenușa unei crize care a devastat continentul

„Uniunea Europeană a schimbat spre bine soarta continentului nostru. S-a născut din cenușa unei crize care a devastat continentul. Și, în perioade de criză, precum cea pe care o trăim acum, putem aprecia adevărata sa valoare. Pentru părinții mei, Europa însemna pace. Pentru generația mea este libertate și stat de drept. Pentru generația copiilor mei înseamnă viitor și deschidere către lume. Uneori, Europa ni se pare o certitudine. Uităm ce bun prețios este să trăim în prosperitate economică, în coeziune socială, în conformitate cu respectarea drepturilor omului. Ca și în cazul libertății și sănătății, apreciem adevărata lor valoare doar atunci când ne temem să le pierdem. Pandemia actuală ne amintește în mod dureros acest lucru. După cum spunea Alcide De Gasperi: „Numai dacă vom fi uniți vom fi puternici, numai dacă vom fi puternici vom fi liberi”. Trebuie să lucrăm în continuare pentru o Europă mai apropiată și mai unită. Ziua Europei va fi puțin diferită anul acesta. Sper, totuși, să poată fi oricum un moment de sărbătoare pentru toți europenii, să celebrăm prietenia, unitatea și solidaritatea dintre țări și oameni”, a adăugat aceasta.

„Pe 9 mai vom sărbători a 70-a aniversare de la declarația lui Robert Schuman, care a devenit apoi punctul de plecare al călătoriei noastre către Uniunea Europeană. Declarația lui Schuman a schimbat destinul continentului nostru. Cererile sale pentru o Europă unită și solidară sunt valabile mai mult decât oricând. Astăzi nu văd un omagiu mai bun decât cuvintele de solidaritate ale lui Schuman între țările Uniunii Europene. Medicii și asistenții români și norvegieni care au mers la Bergamo pentru a trata bolnavii, Germania, care a pus la dispoziție locurile sale de la Terapie Intensivă pacienților din Italia, Franța, Olanda, precum și Republica Cehă, care a trimis măști în Spania. Șocul coronavirusului conține și un mesaj sănătos, într-un sens mai larg: cine se gândește doar la el însuși nu ajunge departe. Doar împreună putem depăși crize importante, conflicte și reforme. Acest lucru se aplică și pentru planul de redresare sau pentru Uniunea Europeană, care trebuie să fie puternică și să traseze cu convingere calea Europei către viitor. Lupt pentru o Europă bazată pe solidaritate, care să îmbrățișeze cu curaj oportunitățile ecologice și digitale și care să fie mai solid pregătită pentru viitoarele crize”, transmite Ursula von der Leyen.

„Trebuie să fim vigilenți. Dar, după cum vedem, guvernele naționaliste din întreaga lume nu au răspunsuri de dat într-o pandemie care nu cunoaște granițe, religii sau culoare a pielii. La începutul crizei, unele state membre ale Uniunii Europene au experimentat instinctul de a se închide în ele însele și de a lua măsuri izolate. Dar, până la urmă, nu au fost eficiente și au creat probleme. Astfel, guvernele și-au amintit imediat că ne putem proteja cetățenii doar dacă lucrăm împreună, dacă ne ajutăm reciproc și împărtășim acest moment. Împreună, în Uniunea Europeană am adoptat sute de măsuri pentru a ne asigura că spitalele din Italia sau din Spania pot dispune de echipamentul de care aveau nevoie, ca bunurile esențiale, precum medicamentele sau produsele alimentare, să ajungă rapid în farmacii sau magazine, ca lucrătorii din zonele de frontieră să poată trece granița pentru a ajunge la locurile de muncă și ca oamenii să-și păstreze locurile de muncă. Trebuie să acționăm concret în continuare pentru a proteja sănătatea și locurile de muncă ale oamenilor”.

Menținerea locului de muncă și sprijin pentru comunități

„Vom face tot posibilul pentru a menține locurile de muncă ale oamenilor și pentru a sprijini companiile amenințate de prăbușirea activității economice. Am adoptat deja multe măsuri de susținere. Am modificat regulile privind ajutoarele publice pentru a permite guvernelor să ajute companiile aflate în dificultate din cauza crizei. Recurgem la flexibilitatea deplină a regulilor noastre bugetare pentru a permite guvernelor să combată criza. Până în prezent, Uniunea Europeană a mobilizat peste trei trilioane de euro pentru a sprijini persoanele, companiile și economia din statele noastre membre. Este cel mai impresionant răspuns economic din lume. Doar pentru a vă oferi un exemplu tangibil: Uniunea Europeană îi va ajuta pe oameni să își păstreze locurile de muncă prin sprijinirea muncii cu program redus. Punem la dispoziție o sută de miliarde de euro pentru acest model, similar cu disponibilizările. Acum trebuie să ne punem de acord asupra unui plan de reconstrucție, bazat pe un buget european solid, care să permită economiilor noastre să se redreseze. Sunt sigură că toate guvernele Uniunii Europene înțeleg amploarea provocării și că vom fi la înățimea misiunii noastre.

Acest virus arată cât de interconectată este lumea. Ne confruntăm cu o pandemie globală și singura cale de a învinge virusul este prin intermediul cooperării internaționale și prin solidaritate. Acesta a fost și obiectivul evenimentului de strângere de fonduri „Coronavirus Global Response” pe care l-am lansat pe 4 mai, împreună cu numeroase guverne ale Uniunii Europene și cu alți parteneri. Peste 50 de șefi de stat și de guvern, organizații sanitare și antreprenori din întreaga lume ni s-au alăturat pentru a strânge fonduri și pentru a începe o muncă fără precedent în privința vaccinurilor și remediilor împotriva coronavirusului. Am adunat 7,4 miliarde de euro, dintre care mai mult de jumătate de la Uniunea Europeană și de la guvernele sale. Și am reunit sub acelați acoperiș organizații globale care lucrează pentru dezvoltarea vaccinurilor, tratamentelor și mijloacelor de diagnostic și pentru a le pune la dispoziție, la prețuri accesibile, în întreaga lume. Succesul evenimentului ne-a arătat încă o dată forța de a lucra împreună”, a conchis aceasta.