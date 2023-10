Irinel Columbeanu, odinioară un om de afaceri celebru, s-a regăsit trăind acum o viață mult mai modestă decât cea pe care a cunoscut-o odinioară. Aflat într-un azil de bătrâni din București, Columbeanu a făcut recent prima sa apariție la televizor, dezvăluind publicului starea sa actuală și cum a ajuns să trăiască în această nouă realitate.

În urmă cu două decenii, Irinel Columbeanu era proprietarul a 20.000 de metri pătrați de teren în zona scumpă Ciolpani, lângă București. A deținut ceasuri în valoare de zeci de mii de euro, un iaht și o vilă cu o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați. Cu toate acestea, într-un document, el a dezvăluit cum a pierdut totul.

În 2023, viața lui Columbeanu a luat o întorsătură neașteptată, ajungând la azil, bătrân și bolnav, și cu din ce în ce mai puțini prieteni. El a vorbit deschis despre experiența sa în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, în care a recunoscut că este mult mai liniștit de când s-a mutat în azilul unde a fost și tatăl său acum mulți ani.

„Beneficiind de experiența anterioară a faptului că l-am dus pe tatăl meu acolo și știam despre ce e vorba, am luat legătura cu domnul Cassian, am văzut că este în funcțiune acest centru pentru seniori și am hotărât să mă instituționalizez acolo”, a spus fostul om de afaceri.