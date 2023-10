Irinel Columbeanu s-a confruntat cu mari probleme de sănătate în ultimii ani. În urmă cu două săptămâni, fostul milionar a decis să se mute la azilul unde a trăit și tatăl său.

Totodată, acesta așteaptă să primească pensie deoarece nu are suficienți bani pentru a plăti azilul în care locuiește. Din fericire, fiica lui i-a sărit în ajutor și i-a trimis mai mulți bani.

Amintim că aceasta locuiește în America, alături de mama ei, Monica Gabor. După ce a aflat că tatăl ei se află la azil, a decis să îl ajute cu bani. Irina Columbeanu i-a trimis o sumă de bani din economiile sale, emoționându-l până la lacrimi pe Irinel Columbeanu, conform Fanatik.

Mai precis, adolescenta de 17 ani i-a trimis suma de 200 de dolari. Fostul milionar ar fi izbucnit în lacrimi după ce a aflat că fiica lui i-a trimis suma respectivă.

„Nu am pensie acum, până la sfârșitul anului am să primesc și prima pensie. Eu sper că în luna octombrie cumva, sau noiembrie. Dau o bere la prima pensie și sper să o bem împreună”, a dezvăluit Irinel Columbeanu, în cadrul podcastului „Fiță cu Adiță”.

Cheltuielile de la azil se ridică la 3.000-4.000 de lei/lună. Din fericire, proprietarul azilului de la Ghermănești a declarat că nu îl poate da afară pe fostul afacerist. Amintim că cei doi se cunosc de mulți ani.

„El acum trăiește dintr-o pensie de nici 20 de milioane, de unde să aibă bani să plătească?! Speră să-l ajute prietenii, cei de la televiziune (că el niciodată nu a cerut bani ca să vină în emisiuni), și domnul Becali, în ultimă instanță.Tot Gigi Becali a dat bani și pentru Zina, vreo 10.000 de euro, pentru că nici la ea nu avea cine să plătească azilul. Acum eu sunt într-o situație ingrată, pentru că nici nu pot să dau un om afară în așa stare, nu mă lasă inima, dar nici să-l țin la infinit fără bani nu am cum. Mi-e imposibil. Îl țin și eu gratis o lună-două!Eu îl cunosc pe Irinel și ne leagă o prietenie sinceră, pentru că și tatăl lui a fost tot la noi internat, pe ultima perioadă a vieții. Nu puteam să nu-l găzduiesc atunci când am aflat în ce stare este și că are nevoie de ajutor de urgență”, a declarat Ion Cassian pentru Click.