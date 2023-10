Dispar banii cash din România?! Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, a făcut recent declarații cu privire la limitarea plăților în numerar pentru persoanele fizice, subliniind că această măsură are ca scop combaterea evaziunii fiscale, nu interzicerea folosirii banilor cash.

Într-o conferință de presă, prim-ministrul a explicat că intenția de a limita plățile în numerar nu a fost o inițiativă personală, ci a provenit de la experții din domeniul fiscal. El a menționat că această măsură nu reprezintă o nenorocire și că nu are ca scop să interzică banii cash, ci să reglementeze plățile pentru a combate evaziunea fiscală.

Marcel Ciolacu a subliniat importanța unei abordări sincere în discuția despre această măsură. El a menționat că proiectul a fost supus dezbaterii publice. El a explicat că, în temeiul acestei propuneri, o persoană fizică nu va putea cheltui mai mult de 5.000 de lei într-un singur loc.

„Nu aveţi bani cash? Cu adevărat, nu am sacoul ăla făcător de bani, dar prin maşină am bani, ca să nu se mai întâmple… Cineva a interzis banii cash? Este vorba ca într-un singur loc să nu poţi cheltui mai mult de 5.000 de lei ca persoană fizică. Presupun că e o măsură de combatere a evaziunii, discutată nu de liderii politici, că nu suntem experţi în combaterea evaziunii fiscale. E o măsură. Am înţeles că nu mai exista la registrul de casă plafon de casă. Şi s-a luat o măsură, să fie până în 50.000 de lei. Presupun că au avut discuţii cu antreprenorii”, a explicat Ciolacu.