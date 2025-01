Crin Antonescu, candidatul comun desemnat de coaliția PSD-PNL-UDMR pentru alegerile prezidențiale, a declarat că nu a avut nicio discuție cu președintele Klaus Iohannis în ultimii 10 ani.

Fostul lider liberal a subliniat că nu regreta deloc faptul că l-a convins pe Klaus Iohannis să intre în PNL în 2013, chiar dacă acesta i-a luat locul de candidat la prezidențiale un an mai târziu.

Fostul lider PNL a caracterizat relația sa cu președintele Iohannis ca fiind una ”impecabilă”, deși a recunoscut că nu a existat o prietenie între ei. ”Nu am stat la şpriţuri, cum se spune”, a adăugat Crin Antonescu.

În cadrul emisiunii Insider Politic, difuzată sâmbătă pe Prima TV, Crin Antonescu a fost întrebat dacă regreta că l-a adus pe Klaus Iohannis în politica mare.

Răspunsul fostului lider PNL a fost ferm: ”Nicidecum. Vreau să clarific pentru cei care au confuzii în minte: eu am contribuit la aducerea lui Klaus Iohannis în prim-planul politicii, dar președinte al României nu l-am făcut eu, ci l-au făcut românii, cu un număr record de voturi, atât la prima, cât și la a doua sa candidatură. Iohannis a fost necesar în 2014, a fost o variantă bună față de ce oferea alternativa, respectiv Victor Ponta și anturajul acestuia. Deci, da, sunt mulțumit că am făcut asta, dar subliniez că a fost doar o verigă. Deciziile mari privind destinul politic al lui Klaus Iohannis au fost luate de el și de alegători.”

Fostul lider PNL a fost întrebat dacă a avut vreo discuție cu Klaus Iohannis în ultimele două săptămâni, în contextul în care coaliția de guvernare l-a desemnat pe Iohannis drept candidat la prezidențiale.

”Nu, nu am discutat cu domnul Klaus Iohannis în acești 10 ani, nici în ultimele două săptămâni. Dânsul a fost președintele unei țări, iar eu am fost un om retras, un privat. Nu ne-am întâlnit, pentru că, în general, atunci când ai de-a face cu un președinte, trebuie să ai un motiv anume să-l cauți. N-am avut acest motiv. Pe de altă parte, domnia sa, cu agenda unui președinte, nu a simțit nevoia să avem vreo discuție. Eu am avut cu Iohannis o relație foarte corectă, din punctul meu de vedere, impecabilă, dar nu a fost o relație de prietenie. Nu am stat la şpriţuri, cum se spune”, a explicat Antonescu.