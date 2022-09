Monica Gabor are o datorie de 70.000 de euro în România. Ea nu a plătit nici până astăzi onorariul avocatei care a reprezentat-o în procesul de divorț. Chiar dacă locuiește de 11 ani în Statele Unite ale Americii și banii nu par a fi o problemă, fosta doamnă Columbeanu nu și-a achitat obligațiile financiare pe care le are în România.

În urmă cu patru ani, Monica Gabor a luat-o și pe fiica sa, Irina Columbeanu. Ea și-a construit o viață complet nouă alături de Mr. Pink. Fostul model are o datorie imensă de plătit în România, reușind să scape de procesele prin care a trecut în țară. De asemenea, ea a reușit să ocolească și o executare silită.

Monica Gabor nu are niciun cont pe numele său. Astfel, avocata care a reprezentat-o în procesul de divorț de Irinel Columbeanu nu a reușit să își recupereze nici până în ziua de astăzi datoria de peste 70.000 de euro. Oficial, fosta soție a lui Irinel Columbeanu este casnică, însă în SUA se ocupă de afacerile lui Mr. Pink și predă lecții de engleză imigranților din America.

Avocata Monicăi Gabor nu și-a primit onorariul din procesul de divorț

Tripona Murgu, avocata Monicăi Gabor, care a reprezentant-o în procesul de divorț cu Irinel Columbeanu nu a primit niciun ban nici până în ziua de astăzi. Avocata s-a chinuit să-și recupereze banii și a făcut toate demersurile legale pentru a-și recupera datoria. Toate eforturile au fost însă fără rezultat.

„Nu am recuperat nimic. Am găsit într-un singur cont, în România, o suma derizorie, de doar 4500 de lei. Aceea i-am recuperat. Nu știu ce face în America, unde își ține banii. Problema e că dacă nu are nimic pe numele ei e greu. E vina mea, că am mers pe încredere, trebuia măcar jumătate din onorariu să-i cer, ca să mergem mai departe. Dar ea se plângea că nu are, că stă cu chirie. Sincer, la început nu am vrut s-o iau, ca şi clientă, dar mi s-a făcut milă de ea, că era vorba și de un copil’, a declarat, la un moment dat Tripona Murgu.

Ea a explicat că onorariul a fost de 43.000 de euro. Pe lângă această sumă s-a mai adăugat și cazarea la hoteluri, în București, precum și drumul de la Timișoara. Toate plătite din banii avocatei. Acesta încă mai speră să își recupereze suma datorată.