Irina Tănase îi dă cea mai cruntă lovitură lui Liviu Dragnea. Ea s-a decis să se ducă la DNA și, potrivit unor surse citate de Realitatea.net, va face un denunț. Sursa citată a arătat că fosta iubită a lui Liviu Dragnea va sta de vorbă cu procurorii.

Trebuie subliniat că nu este prima dată când Irina Tănase se află față în față cu procuroii. Ea a mai fost audiată în dosarul Tel Drum, în calitate de martor. În condițiile în care relațiile dintre cei doi nu mai sunt la fel de apropiate așa cum erau în trecut, nu este exclus ca fosta iubită a lui Dragnea să îi dea o lovitură puternică celui cu care era la un pas să ajungă în fața altarului.

În urmă cu câteva luni, Liviu Dragnea a decis însă să pună punct relației cu Irina Tănase. Anunțul despărțirii dintre cei doi a venit ca un șoc, mai ales că aceștia se pregăteau să își unească destinele. Fostul lider PSD ar fi bănuit că iubita sa nu îi mai este credincioasă încă de când era în închisoare. Potrivit informațiilor din presă, din acest motiv ar fi plătit un detectiv pentru a o urmări. După ce detectivul i-a confirmat bănuielile, Liviu Dragnea și-a făcut bagajele și s-a refugiat pentru câteva zile la Teleorman, înainte de a face publică despărțirea. De asemenea, el a rupt orice legătură cu Irina.

Acuzațiile aduse lui Liviu Dragnea de către DNA

În noiembrie 2017, Liviu Dragnea a fost pus sub urmărire penală sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete și abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul, într-un dosar în care sunt urmărite penal alte opt persoane, între care reprezentanți ai firmei Tel Drum.

Potrivit procurorilor DNA, Liviu Dragnea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a initiat un grup infractional organizat care actioneaza si in prezent si din care au facut si fac parte functionari ai institutiilor din administratia publica si persoane din mediul de afaceri. Grupul initiat in anul 2001 are ca principal scop obtinerea frauduloasa a unor sume importante din contractele finantate din fonduri publice , prin comiterea unor infractiuni de abuz in serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscala, spalarea banilor si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, spun procurorii DNA.