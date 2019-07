Curtea Constituţională a României urmează să discute pe 18 septembrie sesizarea USR privind numirea lui Marian Neacşu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.

Vineri, deputatul USR Cristina Prună anunţa că a depus la Curtea Constituţională o sesizare cu privire la numirea lui Marian Neacşu în funcţia de vicepreşedinte al ANRE.

„Profilul lui Marian Neacşu este incompatibil cu cerinţele prevăzute de lege pentru această funcţie întrucât nu are vechimea şi experienţa care sunt cerute de lege. În plus, el nu poate ocupa un loc în Comitetul de Reglementare al ANRE întrucât a primit o condamnare penală definitivă. Aşteptăm cu interes răspunsul CCR pe această speţă. În plus, vom demara demersurile pentru a modifica Legea nr. 160/2012 care a aprobat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind funcţionarea ANRE, în sensul de a elimina lacunele legislative care au permis ca un condamnat penal să poată fi numit în fruntea unei instituţii publice. USR a fost singurul partid de opoziţie prezent în comisie la simulacrul de şedinţă de audieri a candidaţilor în Parlament şi a pus reflectorul încă de la început pe nerespectarea procedurilor parlamentare”, scria, pe Facebook, deputatul USR.

Pe 26 iunie, Parlamentul l-a validat pe Marian Neacşu pentru funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei. Neacșu a fost numit în fruntea ANRE pentru un rest de mandat de 9 luni de zile, care va expira în luna martie a anului viitor. Votul pentru Neacșu a fost considerat primul semn concret de apropiere dintre partidul condus de Victor Ponta, Pro România, și PSD-ul rămas fără Liviu Dragnea și preluat de Viorica Dăncilă. Amintim faptul că Marian Neacșu și Victor Ponta au părăsit PSD după conflicte cu Liviu Dragnea.

La finalul lunii februarie 2016, Marian Neacșu, la vremea respectivă deputat PSD de Ialomița, a fost condamnat definitiv de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție la șase luni închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese.

Marian Neacșu și-a angajat nelegal fiica la biroul său parlamentar. Instanța a stabilit în acel moment un termen de încercare de 2 ani și 6 luni.

Fostul deputat a fost trimis în judecată în decembrie 2013 de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sub acuzația de conflict de interese, ancheta fiind deschisă în urma unei sesizări depuse de Agenția Națională de Integritate.

