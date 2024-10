Victor Ponta, fost premier și lider social-democrat, deschide lista candidaților PSD Dâmbovița pentru Camera Deputaților.

Decizia a fost validată în cadrul conferinței extraordinare a filialei, desfășurată duminică, 6 octombrie. Ponta a recunoscut în fața celor aproximativ 500 de delegați că se simțea obosit să fie mereu asociat cu trecutul său politic și că s-ar bucura să fie numit viitor deputat de Dâmbovița.

El a fost propus pentru alegerile parlamentare de organizația PSD Târgoviște, menționând că a rămas în relații bune cu mulți dintre liderii PSD din județ, primari și membri de partid.

În discursul său, Ponta a precizat că, deși a primit un mesaj care îi atrăgea atenția asupra importanței discursului, el intenționează să vorbească deschis și să împărtășească atât victoriile, cât și înfrângerile sale din politică, din care a învățat mult.

Ponta a subliniat că Marcel Ciolacu, liderul PSD, a fost cel care l-a încurajat să revină activ în politică, explicând că Ciolacu i-a cerut să lase deoparte comoditatea și activitățile personale și să se implice din nou pentru a convinge electoratul să nu repete greșelile din trecut, subliniind importanța votului pentru PSD.

La conferință, Ponta a exprimat susținerea sa pentru Ciolacu în cursa prezidențială, afirmând că acesta este cel mai bun candidat la președinție și că ar fi benefic pentru întreaga țară, nu doar pentru PSD, să câștige alegerile.

„Mi-am scris şi discurs, am primit şi aseară un mesaj: ‘vezi că mâine ai speech la Dâmboviţa, vezi ce spui’. Zic: ‘da, domnul prim-ministru, ştiu ce spun, spun ce trebuie, dar spun ce gândesc şi eu’ (…). Şi eu sunt vechi în politică, dar eu n-am avut doar victorii, am avut şi înfrângeri şi am avut de învăţat mai mult din înfrângeri decât din victorii. (…)

După ce mi-a zis că va candida la funcţia de preşedinte, i-am spus: ‘Bine, te votez!’ ‘Nu, nu, zice, lasă comoditatea, lasă golful la Niculeşti, lasă conferinţele internaţionale, vino şi spune-le oamenilor de ce, de data asta, să nu mai facă aceeaşi greşeală: ne e bine cu candidatul PSD, dar nu votăm PSD. (…)

Dintre candidaţii la funcţia de preşedinte, Marcel Ciolacu este cel mai bun. Sunt absolut convins şi am o voce puternică şi nu o spun din complezenţă, că nu e cel mai bun din lume, că nu e cel mai frumos, cum zice el, este cel mai bun dintre cei care candidează şi cred că pentru România va fi cel mai bine dacă el iese preşedinte, pentru România în ansamblu, nu numai pentru PSD.

Bineînţeles că pentru PSD aceşti 20 de ani trebuie închişi cu o victorie”, a mai precizat Victor Ponta.