Iranul este nevoit să atace Israelul, indiferent de consecințele pe care le va avea de suferit. Liderul Hezbollah spune că atacul vine în contextul în care liderul politic al grupării palestiniene Hamas a fost ucis.

Hassan Nasrallah a mai spus că va riposta indiferent dacă Iranul va fi ajutat sau nu.

Pe măsură ce comunitatea internațională se străduiește să evite o nouă conflagrație în Orientul Mijlociu, Iranul și grupările sale aliate au amenințat cu represalii pentru cele două asasinate recente.

În același timp, Israelul se află în alertă de aproape o săptămână, temându-se de o posibilă ripostă și pregătindu-se să reacționeze cu forță militară în cazul unui atac.

În ceea ce privește așteptarea Israelului, el spune că aceasta face parte din pedeapsă.

Înainte de acest discurs, avioane de vânătoare israeliene au trecut pe deasupra Beirutului la altitudine joasă, depășind bariera sunetului și generând panică în capitala Libanului.

Hassan Nasrallah era așteptat să vorbească către cetățenii libanezi în jurul orei 17:00 ora locală (14:00 GMT) pentru a marca o săptămână de la asasinarea comandantului militar al organizației, Fuad Shukr.

🚨 Loud sonic booms rock Beirut as Israeli jets break sound barrier 3 times in 30 minutes, causing widespread panic and unease among residents just moments before Hezbollah leader’s highly-anticipated speech.

Is this a message by Israel to Lebanon? What motive this move holds? pic.twitter.com/725r6bRrlg

— Beats in Brief (@beatsinbrief) August 6, 2024