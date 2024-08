Iranul se pregătește de un atac în Israel. Rusia livrează arme Teheranului

Iranul și aliații săi ar putea lansa în orice moment un atac asupra Israelului ca reacție la asasinarea liderului politic Hamas, Ismail Haniyeh. Secretarul de stat american Antony Blinken a informat omologii din țările G7 că Washingtonul consideră că un atac iranian asupra Israelului ar putea începe în următoarele 24 până la 48 de ore. Armata israeliană a prezentat premierului Netanyahu planuri pentru o lovitură preventivă împotriva Hezbollah.

Generalii israelieni le-au sugerat lui Gallant și Netanyahu să nu aștepte un atac din partea Hezbollah, ci să inițieze un atac preventiv israelian.

În contextul tensiunilor crescute, ofițeri superiori ai IDF au propus ministrului Apărării și primului ministru să vizeze Hezbollah și să efectueze atacuri asupra Libanului.

Deși propunerea a fost analizată și evaluată, aceasta nu a fost încă aprobată de eșalonul politic.

Armata Iranului le-a recomandat cetățenilor străini să părăsească imediat teritoriile ocupate.

We strongly advise all non-Palestinian individuals to immediately leave the occupied territories for their safety, securing any available tickets and using any means necessary. pic.twitter.com/BNdHVytmYF

