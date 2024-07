Hamas a declarat că Ismail Haniyeh a fost ucis împreună cu garda sa de corp într-un raid israelian asupra reședinței sale, după ce a participat la inaugurarea președintelui iranian.

Haniyeh, un lider politic vechi al grupării militante, a fost eliminat la Teheran, conform Hamas și mass-media iraniană.

Născut într-o tabără de refugiați de lângă Gaza, bărbatul de 62 de ani s-a alăturat Hamas la sfârșitul anilor 1980, în timpul Primei Intifade.

Pe măsură ce Hamas a crescut în influență, Haniyeh a urcat în ierarhie – fiind numit membru al unei „conduceri colective” secrete în 2004 și prim-ministru al Autorității Palestiniene în 2006.

Până în 2017, a devenit liderul grupării și a fost desemnat „terorist global special” de către Statele Unite la scurt timp după.

De-a lungul anilor, Haniyeh a participat la discuții de pace cu fostul președinte al SUA Jimmy Carter și s-a întâlnit cu lideri mondiali, inclusiv cu emirul Qatarului, șeicul Hamad bin Khalifa al-Thani, și diplomatul chinez Wang Kejian la începutul acestui an.

În aprilie, atacurile aeriene israeliene au ucis trei dintre fiii lui Haniyeh și patru dintre nepoții săi, conform Hamas.

La acea vreme, Haniyeh, aflat în Qatar, a declarat că moartea acestora nu va afecta discuțiile în curs de desfășurare privind încetarea focului și eliberarea ostaticilor.

Armata israeliană a anunțat că marți, 31 iulie 2024, că l-a eliminat pe cel mai important comandant al Hezbollah, Fuad Shukr, într-un raid aerian asupra Beirutului. Acțiunea a fost o represalie pentru un atac transfrontalier cu rachete, atribuit grupului armat libanez, care a ucis 12 copii cu trei zile înainte, conform Reuters.

O explozie puternică s-a auzit, iar un nor de fum s-a ridicat deasupra suburbiilor sudice ale Beirutului, o fortăreață a Hezbollah susținută de Iran, în jurul orei 19:40 (1640 GMT), a relatat un martor pentru Reuters.

Ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, a afirmat că atacul l-a eliminat pe Fuad Shukr, care „are sângele multor israelieni pe mâini”.

Hezbollah nu a oferit un răspuns imediat. Gruparea a negat implicarea în atacul cu rachetă de sâmbătă asupra Înălțimilor Golan ocupate de Israel, atac care a ucis 12 copii pe un teren de fotbal din satul druz Majdal Shams.

O sursă de securitate de rang înalt dintr-o altă țară din regiune a confirmat că Shukr a decedat din cauza rănilor suferite în atac.

Armata israeliană a afirmat că Shukr era principalul colaborator al secretarului general al Hezbollah, Hassan Nasrallah, consilierul său pentru operațiuni de război și responsabil pentru atacul de sâmbătă.

❗️🇮🇱⚔️🇱🇧 – The moment when Israeli strike hit Beirut today. At least 2 missiles were dropped on the target.

The strike reportedly killed senior Hezbollah military commander Fuad Shukr:

He was the most senior military commander in Hezbollah and the head of the organization’s… pic.twitter.com/uzyHpCTUvz

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 30, 2024