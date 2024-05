S-a dat alerta în Iran astăzi, 19 mai. Viaţa preşedintelui Iranului, Ebrahim Raisi, ar putea fi pusă în pericol, după ce elicopterul în care se afla a fost nevoit să aterizeze forțat. Salvatorii încearcă să ajungă la locul accidentului, însă căutările sunt îngreunate de condițiile meteo.

Televiziunea de stat iraniană a furnizat aceste informații, fără a oferi alte detalii, transmit jurnaliştii AP.

***BREAKING*** HUGE Helicopter carrying President Raisi in East Azerbaijan crashes. Rescuers in Iran are trying to reach a helicopter involved in “an incident” while traveling with an entourage including President Ebrahim Raisi, state television reported.

Raisi călătorea în provincia Azerbaidjanul de Est din Iran. Televiziunea de stat a raportat că incidentul a avut loc în apropiere de Jolfa, un oraș la granița cu Azerbaidjanul, situat la aproximativ 600 de kilometri nord-vest de capitala iraniană, Teheran.

Elicopterul în care se afla Ebrahim Raisi era parte a unei formații de trei elicoptere. Celelalte două elicoptere transportau miniştri şi oficiali care au ajuns la destinaţie în siguranţă.

Salvatorii încearcă să ajungă la fața locului, a informat televiziunea de stat, dar sunt întârziați de condițiile meteo nefavorabile, cu ploi abundente și vânt puternic.

This is how the wooded area looks like where the rescue teams are now, looking for Raisi pic.twitter.com/SYP9gMEfGD

