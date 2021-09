Ion Țiriac, campion mondial la tenis și unul dintre cei mai bogați români, a fost elogiat într-un material publicat de renumita publicație britanică The Sun.

Presa britanică i-a dedicat un amplu material lui Ion Țiriac. Jurnaliștii englezi au amintit de marile pasiuni ale miliardarului, notând și că este mai bogat decât Roger Federer și că s-a autointitulat „playboy”.

„El este legendarul jucător de tenis român Ion Țiriac, cel care are o avere de patru ori mai mare decât Federer, care s-a autointitulat playboy și care iubește mașinile.

Țiriac s-a retras cu o avere estimată la 150 de mii de lire sterline, bani câștigați în întreaga sa carieră, dar ceea ce este impresionant este ce a făcut după ce a renunțat la tenis. Prin licențieri foarte inteligente, prin fondarea primei bănci private din România, prin afacerile cu asigurări și leasing auto și liniile aeriene, banii au început să curgă”, scriu cei de la The Sun.

Ion Țiriac, subiect principal în presa britanică

„Dacă nu este plimbat într-o mașină foarte scumpă, el călătorește cu avionul și îl poate pilota de unul singur. Dar cele care îl fac cel mai fericit și de care este foarte mândru sunt mașinile sale. Țiriac este un colecționar avid de mașini și se spune că deține peste 500 de modele pe care le găzduiește în propriul muzeu.

Colecția sa este singura din lume care cuprinde două Rolls Royce Phantom IV, dar și alte modele care au aparținut în trecut unor personalități precum Sir Elton John, Sammy Davis Jr sau Bernie Ecclestone”, scrie The Sun.

Ion Țiriac: N-am uitat de unde am plecat

„Haideți să vă dau câteva exemple. Am fost singurul care a făcut un orfelinat de o sută de copii care a costat 600.000 de euro. Înmulțiți cu 25 de ani. Tot ceea ce se înseamnă case de bătrâni, încă 700.000. Eu am o singură problemă.

N-am uitat de unde am plecat. Și n-am uitat că la 16 ani lucram la Steagul Roșu. Și n-am uitat să stau cu picioarele pe pământ. Știam cât costă o pâine, 2 lei, și câtă pâine puteam să mănânc în pauza de 10. Mai mult decât atât, eu am donat toți banii Fundației. Nu mai am bani. Trăiesc bine, extraordinar”, a spus Ion Țiriac, anul trecut, într-un interviu.

Sursa foto: INQUAM Photos, Sabin Cîrstoveanu