Joi, omul de afaceri Ion Ţiriac a prezentat cea mai nouă maşină care s-a alăturat colecţiei sale: un Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition, parte a unei ediții limitate de numai 992 de unități.

Cu această ocazie, Ţiriac a vorbit şi despre starea tenisului actual din România, dar şi despre jocul actual al Simonei Halep.

Miliardarul a completat ulterior că Halep lansează acum mingea mai de sus, dar a mai precizat și că australianca Ashleigh Barty, numărul 1 mondial, sare cu zece centimetri mai mult decât Simona Halep, deși au înălțime comparabilă, notează Libertatea.

Cât despre viitorul tenisului feminin românesc, după actuala generaţie, Ion Ţiriac nu este deloc încrezător.

Omul de afaceri român este în continuare nemulţumit de nivelul la care s-a ajuns cu premiile în tenisul internaţional.

“Fetele care ajung să fie eliminate în primul tur la New York (US Open – n.red.) iau 77.000 de dolari. Eu în 68-69 eram numărul nouă în lume, ajunsesem în sferturi la Roland Garros și câștigasem 17 turnee mai mici. Am câștigat atunci 5.000 de dolari.

Cu asta ne batem noi acum. Aș da 10.000 de dolari în primul tur pentru cei eliminați, să acopere cheltuielile și biletul de avion. «Dar noi ne sacrificăm viața», spun ei. Ia să lucrezi o lună la mină la Lupeni sau la Steagul Roșu, așa cum făceam eu la 16 ani”, a declarat Ion Ţiriac.