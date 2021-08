Rafael Nadal este în stare de tensiune maximă. Celebrul tenismen suferă de o boală rară. Acesta presupune o deformare a osului scafoid de la picior. În condițiile în care el a fost diagnosticat cu această problemă, se înțelege că ăroblemele fizice experimentate de Rafael Nadal la picior în ultima perioadă nu reprezintă o chestiune ușor de gestionat în vederea pregătirii US Open.

Din sursele Tennis World USA, citate de sport.ro, tenismenul spaniol suferă de sindromul Muller-Weiss. Acesta este o boală rară care i-a provocat multe dificultăți în ultimul deceniu.

”În ziua în care am devenit campion la Madrid am simțit un defect, iar investigațiile au arătat că aveam o problemă la osul scafoid. În acea perioadă mulți doctori nu au putut găsi o soluție, iar în cele din urmă am fost diagnosticat cu această boală,” a declarat Nadal, conform sursei citate.

Ce înseamnă boala pe care o are Nadal

Boala de care suferă tenismenul spaniol a fost inclusă în programul de conștientizare intitulat ”Ziua Mondială a Bolilor Rare”. Este o afecțiune degenerativă care presupune o anomalie în creștere a osului scafoid, o deformare a unuia dintre oasele localizate în partea centrală a piciorului.

Spaniolul ar mai putea juca, însă boala îi va da mari bătăi de cap. Acesta a fost și cauza pentru care s-a și retras de la turneul important de la Cincinnati. El speră să se refacă repede, pentru a fi disponibil la US Open. Ultimul mare turneu de Grand Slam al anului debutează pe 30 august. Competiția de la New York se va desfășura până pe 12 septembrie.

Nadal nu este singurul jucător de tenis care are probleme de sănătate. Simona Halep a suferit o accidentare majoră iar timp de trei luni nu a mai putut juca. Starea ei s-a făcut imediat resimțită la Montreal. Aici, Simona Halep a fost eliminată încă din turul 2.