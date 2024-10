Rafael Nadal, câștigător a 22 de titluri de Grand Slam, a anunțat că își va încheia cariera la finalul acestui sezon. Jucătorul spaniol a fost afectat în ultimii ani de numeroase accidentări severe.

Rafael Nadal a anunțat că se retrage din tenisul profesionist, menționând că ultimii doi ani au fost deosebit de dificili din cauza accidentărilor care i-au afectat performanța. El a recunoscut că luarea acestei decizii a fost complicată, dar consideră că acesta este momentul potrivit pentru a încheia o carieră mai reușită decât și-ar fi putut imagina vreodată.

Nadal a spus că este încântat că ultimul său turneu va fi Cupa Davis, competiție pe care o consideră specială, având în vedere că una dintre primele sale mari realizări a fost finala din 2004, la Sevilla.

El a mulțumit tuturor celor implicați în sport, inclusiv marilor săi rivali, cu care a împărtășit multe momente memorabile. Nadal a vorbit cu emoție despre echipa sa, subliniind că aceștia nu au fost doar colegi, ci și prieteni, care l-au sprijinit în momentele dificile și l-au ajutat să-și depășească limitele.

„Sunt aici pentru a vă anunța că mă retrag din tenisul profesionist. Realitatea este că au fost niște ani grei, în special ultimii doi. Nu cred că am reușit să joc fără opreliști.

Este o decizie dificilă. Mi-a luat foarte mult timp să o iau, dar în această viață totul are un început și un sfârșit. Acesta este momentul potrivit pentru a pune capăt unei cariere lungi și de succes, mai bună decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Sunt foarte încântat de faptul că ultimul meu turneu va fi Cupa Davis, acolo unde voi reprezenta țara mea. Una dintre primele mele mari bucurii ca jucător profesionist a fost finala de la Sevilla din 2004.

Mă simt extrem de norocos pentru toate lucrurile pe care am avut ocazia să le trăiesc. Vreau să le mulțumesc tuturor persoanelor care fac parte din acest sport și colegilor mei de atâția ani, în special marilor mei rivali. Am petrecut foarte multe ore cu ei și am trăit momente pe care le voi aminti toată viața.

Să vorbesc despre echipa mea mi se pare un pic mai greu pentru că ei au fost o parte foarte importantă din viața mea. Nu sunt doar muncitori, ci prieteni și au fost alături de mine în toate momentele în care am avut nevoie de ei. Au fost momente foarte dificile, dar și momente foarte bune, momente în care a trebuit să mă împingă sau să mă lase mai liber. Am trăit atât de multe împreună încât este greu de explicat”, a explicat Nadal, care acum ocupă locul 158 ATP, într-un mesaj video postat cu câteva momente în urmă.