Fostul mare jucător de tenis și actual miliardar, Ion Țiriac, în vârstă de 85 de ani, a fost internat într-un spital din Viena din cauza unor probleme de sănătate. Conform informațiilor disponibile, starea sa nu este gravă, însă el rămâne sub observație medicală.

Țiriac urma să participe la un eveniment important miercuri, pe care însă l-a ratat din cauza problemelor de sănătate.

Potrivit surselor AntenaSport, starea de sănătate a lui Ion Țiriac s-a îmbunătățit în ultimele zile, iar internarea în capitala Austriei este considerată o măsură de precauție.

Nu este pentru prima oară când Țiriac ajunge la spital. În trecut, el a fost internat timp de opt zile într-o clinică din Germania după ce s-a infectat cu Covid-19. La acel moment, miliardarul a declarat că nu a știut că a fost infectat, dar a fost transferat rapid în Europa, unde a rămas sub supraveghere medicală.

„Am avut Covid, am fost unul dintre primii. Am luat în Statele Unite. N-am știut că l-am avut, n-am știut că îl port în spate. Imediat feciorul meu cel mare m-a adus în Europa. A trebuit să mă țină în spital opt zile, nu știu de ce. Dar nu în România, în Germania. Apoi m-am săturat și am venit acasă”, a povestit el la acea vreme.