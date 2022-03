„Simona Halep nu e o meseriașă”

Așadar, Ion Țiriac a vorbit despre relația lui cu Simona Halep, după ce aceasta a ales să meargă pe cont propriu, fără antrenor la turneele din circuit. În acest context, miliardarul a comparat-o cu australianca Ashleigh Barty și a spus că nu a văzut „niciun antrenor până acum să nu fie dominat de Simona Halep”.

„Simona este fenomenul care în ultimii 10 ani a dat României mai mult decât ceilalți sportivi la un loc, cu tot respectul pentru titlul doamnei Brânză (…). Atât timp cât Simona, după părerea mea, o să fie competitivă… Ce înseamnă competitivă? Mie nu îmi spune nimic clasamentul. Iar tenisul feminin în ziua de azi e atât de egalizat! În afară de această australiancă, care are în spate școala australiană. Fata asta sare 20 de centimetri la serviciu și servește cu 180 de km/h, cu o înălțime mai mică sau egală cu a Simonei. Are un slice pe care nimeni nu îl are și își vede de meseria ei. E o meseriașă! Simona Halep nu e o meseriașă. Simona Halep este o jucătoare.

După părerea mea, eu, ca antrenor, nu aș fi făcut treabă cu Simona Halep. Păi, eu sunt un antrenor care întotdeauna am preferat un muncitor față de un talentat. Ea e foarte muncitoare, limitată la fizicul pe care și l-a clădit la 14-15-16 ani. Simona Halep e mai tare aici decât la picioare. Însă are și acest caracter bun și rău, care la un moment dat o face să se întoarcă complet. Nu zic eu că îi trebuie antrenor. Îi trebuie un antrenor pe care să-l respecte mai mult decât se respectă dacă se uită în oglindă”, a declarat Ion Țiriac în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de la gsp.ro

„Ceva se întâmplă cu concentrarea ei”

De asemenea, miliardarul susține că „ceva se întâmplă cu concentrarea ei”.

„Dacă nu, nu iei antrenor! Dacă n-ai încrederea și n-ai discernământul să faci exact ce spune antrenorul, atunci nu iei antrenor! Simona, atenție, are o personalitate foarte, foarte puternică! Eu n-am văzut niciun antrenor până acum să nu fie dominat de Simona Halep (…). N-am văzut o minge din meciul care l-a pierdut, dar nu se poate, matematic, să câștige setul cu 6-2 și pe urmă să piardă. Ceva se întâmplă cu concentrarea ei”, a completat Țiriac.