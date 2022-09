Alexandru Țiriac vrea să ajungă pe Everest! Fiul lui Ion Țiriac deja se pregătește temeinic

Alexandru Țiriac, fiul fostului mare tenismen, are planuri mari pentru finalul acesta de an. El le-a precizat celor care îl urmăresc în mediul online că va pleca într-o expediție în masivul Himalaya. Fiul lui Ion Țiriac le-a mai spus internauților că dorește să urce pe vârful Everest, care are 8.848 de metri.

Astfel, Alexandru Țiriac deja se pregătește intens pentru această aventură cu scopul de a fi în cea mai bună formă atunci când va urma să plece. De asemenea, el le-a mai spus fanilor că nu va exista un plan B și că nici eșecul nu reprezintă o opțiune.

”Fiecare aventură are nevoie de pregătire. În acest an am hotărât să urc pe Everest, iar acest lucru are nevoie de dedicare, putere, condiție fizică și, cel mai important, de pregătirea unui plan de succes. Eșecul nu va reprezenta o opțiune și nu există planul B.

Mulțumesc G pentru pregătirea fizică și întregii echipe pentru ajutorul oferit în momentele dificile”, spune fiul lui Ion Țiriac.

Alexandru Țiriac a reacționat dur după ce infractorii cibernetici s-au folosit de numele tatălui său

În urmă cu ceva timp, infractorii cibernetici s-au folosit de numele lui Ion Țiriac pentru a promova o înșelătorie pe internet, cu scopul de a oferi credibilitate acesteia. Așa cum era de așteptat, Alexandru Țiriac a fost revoltat de această situație și a anunșat că va oferi un apartament celui care vine cu informații ce vor duce la prinderea hoților.

”Vin în atenția oamenilor de bună credință care au crezut în niște zvonuri, cum că familia Țiriac a investit în această platformă.

Niciodată nu s-a pus problema de o asemenea investiție! Nu știm și nu am auzit de acești oameni care se folosesc de numele și imaginea noastră. Se pare că au clonat și site-ul Capital pentru a vă castiga credibilitatea…

Ne dorim ca acești infractori să returneze banii oamenilor, iar ca să îi putem prinde avem nevoie de voi. Oferim un apartament aceluia care ajută la arestarea lor!

De asemenea, rugăm DNA-ul și celelalte structuri ale statului să se sesizeze și să vină în ajutorul oamenilor păgubiți! Vă mulțumim! Între două donații merge și o curățenie de infractori!”, a transmis Alexandru Țiriac pe rețelele de socializare.