Gradinita aflata sub administrarea Grupului Tiriac isi va deschide portile cu programe de vara incepand cu luna iulie, iar din 1 septembrie 2021 va oferi servicii prescolare complete, la cele mai inalte standarde, pentru copii cu varste cuprinse intre 18 luni si 6 ani. Principalele arii de interes ale BEST Preschool sunt: abordarea programei britanice, initierea in sport si experiente in padure.

Ion Ţiriac şi-a lansat noua afacere

Institutia de invatamant este situata in partea de nord a capitalei, pe strada Jandarmeriei, nr. 14, sector 1, in cadrul padurii Baneasa si se afla in vecinatatea Stejarii Clubul Rezidential si Stejarii Country Club.

Sistemul inedit de predare elaborat de BEST Preschool include abordarea unui program de initiere intr-o gama extinsa de optiuni cu scopul de a identifica preferintele celor mici, de la cele mai fragede varste, catre anumite arii sportive si de a cultiva un stil de viata sanatos si activ incepand cu primii ani de viata.

De asemenea, BEST Preschool se bazeaza pe curriculum britanic si urmeaza programa educationala britanica Early Years Foundation Stage, avand alaturi o echipa de experti, inclusiv vorbitori nativi de limba engleza. Programa britanica are in vedere importanta unui parcurs de formare echilibrat si practicarea limbii engleze in comunicarea curenta.

Servicii de ultimă generaţie

Ghidata de valorile Grupului Tiriac in termeni de excelenta si de dorinta de a inspira copiii sa perceapa miscarea drep o normalitate in viata de zi cu zi, gradinita va implica prescolarii in sporturi precum: tenis, fotbal, inot, patinaj, baschet, karate, balet, alergare, gimnastica si parkour, avand alaturi o echipa de profesionisti in domeniu.

Totodata, pozitionarea institutiei in cadrul Padurii Baneasa asigura un mediu favorabil pentru dezvoltarea micilor cursanti, oferindu-le posibilitatea de a explora natura inconjuratoare si de a o utiliza ca habitat pentru joaca.

“La BEST Preschool nu vorbim despre sporturi olimpice, dar despre o viata normala pe care un copil o poate avea prin intermediul jocurilor si activitatilor sportive.

Gradinita dispune de teren de tenis, teren de fotbal, teren de baschet, pista de atletism, dar si spatiu pentru multe alte activitati care le vor permite copiilor sa se joace, sa alegere si cel mai important – sa se dezvolte.

Demarat ca un program de educatie fizica conceput pentru copiii aflati la o varsta frageda, obiectivul nostru este ca prescolarii sa dezvolte aptitudini sanatoase care sa ii conduca catre o activitate fizica regulata si relevanta in obtinerea de inalte performante academice”, a declarat Ion Tiriac in cadrul conferintei de presa.

Coordonatorul institutiei de invatamant este campioana olimpica la competitiile de natatie Camelia Potec, care este totodata mama unei fetite de 2 ani. “Educatia inseamna inainte de orice un copil fericit si sanatos.

Iata de ce la BEST Preschool sportul nu este predat ca o activitate de performanta, ci drept utilizarea energiei in scopuri constructive si distractive in acelasi timp. Programele BEST Preschool au obiectivul de a aborda sportul ca pe un sistem de joaca si divertisment, ghidandu-i astfel pe copii sa abordeze un stil de viata sanatos.

In calitate de parinte imi doresc ca fetita mea sa inteleaga rolul sportului si sa ii faca placere sa il practice. Acest lucru le vom insufla tuturor micutilor de la BEST Preschool”, a mentionat coordonatorul gradinitei BEST Preschool, Camelia Potec.