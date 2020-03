Ce spune europarlamentarul USR, Cristian Ghinea

“Încerc să înţeleg de ce simte nevoia preşedintele să se spele pe mâini, zicând că nu a primit nici o altă propunere de premier decât Orban. Asta e o minciună. De fapt, el a spus delegaţiei USR că îl va numi pe Orban. Delegaţia USR a spus: noi voiam să vi-l propunem pe Dacian Cioloş, credem că Ludovic Orban nu mai este credibil, dar vom vota pentru că este nevoie de un guvern stabil. Ceva similar a zis şi Ponta (care a publicat înregistrarea cu ce a zis el, doar că numele era Arafat). Din context se deduce că şi pe Ponta îl anunţase Iohannis că îl pune pe Orban. De aici, să zici că nu ai primit altă propunere e 1. Minciună şi 2. Dorinţa de a se spăla pe mâini”, spune europarlamentarul USR.

Europarlamentarul susține că acest joc trebuie să înceteze

“Acest gen de machiavelic de PR în care Iohannis trebuie să pară cumva altfel şi toţi ceilalţi proşti şi meschini nu poate continua. Un mic test al realităţii. Dacă tot suntem aici, hai să vă povestesc ceva. Era după ce căzuse guvernul Tudose. Doi ani de lupte în Parlament şi în stradă şi mingea era înapoi la preşedinte. Dragnea putea fi out. În conducerea USR am decis să facem propunere de premier şi am transmis la Cotroceni. A venit înapoi informal rugămintea să nu facem propunere, că preşedintele nu vrea să fie nevoit să ne refuze. Am dedus că o avea un plan – scăpăm de Dragnea, asta vrem, nu? Preşedintele avea puterea de a NU numi un alt premier PSD, după ce Dragnea dăduse doi premieri PSD jos. Acum lucra la schemă, să nu îl încurcăm cu o propunere”, a transmis Ghinea.

Iohannis a precizat că nu a primit altă propunere de premier

“Preşedintele iese şi anunţă că… mai acordă o şansă PSD şi o numeşte pe Dăncilă. Am dat un comunicat de presă în care spuneam că regretăm că a dat mingea înapoi la PSD şi la Dragnea. Prima (şi una dintre puţinele) comunicări USR critice la adresa lui Iohannis). A doua zi, preşedintele transmite presei că nu… a primit nici un nume de premier în afară de Dăncilă. Comentatorii ne-au călcat în picioare că de ce nu am făcut propunere de premier. Ce să le zici? Că am crezut că avem un partener în preşedinte şi ne-a dus de nas? Că părea că are un plan şi a lăsat în offside şi USR şi PNL? Şi, mai ales, nu credea nimeni gradul de cinism. Noi învăţam politica, the hard way”, a mai povestit Ghinea.

Șeful statului părea singura pavăză în calea PSD

“Câtă vreme Iohannis a părut singura pavăză în calea PSD, acest gen de manevră politică i s-a tot iertat. Azi, când el e la cârmă, îl vedem aşa cum este. Eu personal am fost şocat la acel moment, la ambele faze, şi la ”mai dau o şansă PSD”, şi la ”nu am primit altă propunere”. Azi joacă aceeaşi carte. Dar acum nu mai tăcem. Praful de stele, cum a zis Dan Barna, s-a dus”, a menţionat Ghinea.

USR nu mai acceptă jocuri ieftine

“Domnule Iohannis, aţi propus singur numele lui Orban. Şi chiar şi aşa, tot vi s-au propus alte nume. Chiar nu e momentul de miuţă politică. USR va vota pentru că ţara are nevoie de un guvern cu toate puterile de intervenţie. Dar nu mai acceptăm jocuri de PR ieftin. Parteneriatele politice se pot baza pe onestitate, nu pe jocul la off-side”, mai precizează Cristian Ghinea în postarea sa.

