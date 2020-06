Klaus Iohannis i-a criticat din nou dur pe cei din PSD. Într-o declaraţie de presă susţinută după întâlnirea avută miercuri cu premierul Orban la Palatul Cotroceni, Iohannis a vorbit despre încercările repetate ale PSD de a măcelări legile justiţiei şi a dat asigurări că el şi Guvernul vor organiza consultări şi vor lucra la proiecte de legi care să repare situaţia.

Iohannis: La Referendumul pentru Justiţie, românii au spus STOP încercărilor PSD!

“Am urmărit în spaţiul public, a început o discuție ciudată în PSD, între ei, încep să-și plătească poliţe. Au fost aşa-numite dezvăluiri în presă din perioada când PSD a atacat violent legile justiţiei. Am reușit să oprim o parte din aceste atacuri și am reușit să duc legile la CCR. Parlamentul a reușit să oprească o parte din aceste modificări, în special PNL și partidele democratice. Acum un an de zile, când am chemat românii la Referendumul pentru Justiție, ei s-au prezentat în număr mare și au spus STOP încercării de măcelarire a justiției inițiate de PSD.

PSD încearcă să frângă independența justiției, iar acest lucru nu se poate. Faptul că acum încearcă să-și plătească unii altora polițe, poate ține de cancan. Însă aceste legi ale justiție trebuie reparate și despre asta am discutat cu premierul. Este nevoie de un pas hotărât și curajos. Guvernul va veni cu o inițiativa legislativă pentru a repara legile justiției. Trebuie să ducem la bun sfârșit ce am început acum un an la referendum, când am oprit măcelărirea legilor justiției.

În săptămânile următoare vor avea loc consultări, iar Guvernul va lucra la proiecte de legi și le va înainta Parlamentului, pentru a putea repara legile justiției și a fi în acord cu ce doresc românii și s-au exprimat la referendum”, a declarat preşedintele Iohannis.

“Încercăm să relaxăm cât mai mult restricțiile”

În legătură cu pandemia de coronavirus, şeful statului a atras atenţia că virusul există în continuare printre noi, iar relaxarea nu poate fi grăbită.

“Am luat măsuri de relaxare și vom lua în continuare. Virusul este încă în societate! Este foarte important să fim conștienți de noua normalitate în care vom trăi. Încercăm să relaxăm cât mai mult restricțiile, însă acum responsabilitățile revin fiecărui român. Nu trebuie să pierdem controlul, acum la sfârșit, asupra acestei epidemii. Vă doresc tuturor să rămâneți sănătoși!”, a mai declarat Iohannis.