Capital: – Care credeţi că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Ioana Lucescu: – Anul 2021 a fost un an foarte intens pentru departamentul pe care îl coordonez. Atât din punct de vedere al comunicării interne cât şi al comunicării externe. Cel mai de succes proiect este Certificarea Top Employer 2022 al cărui manager de proiect am fost. Deşi coordonez departamentul de comunicare, unul dintre cei mai importanţi clienţi interni este departamentul de resurse umane. Şi pentru că deprtamentul de comunicare susţine intern toate departamentele dar şi diviziile (comercială, industrială şi globală) eu am coordonat proiectul ca liant între divizii.

Certificarea a fost obţinută în urma unui audit amplu realizat de către reputata companie internaţională Top Employer Institute. Au fost analizate politicile şi bunele practici ale Zentiva România care acoperă 6 domenii ale resurselor umane şi 20 de subiecte precum strategia de resurse umane, mediul de lucru, achiziţia de talente, invatare-dezvoltare, bunăstarea angajaţilor şi echilibrul dintre viaţa profesională şi viaţa personală, diversitate, incluziune şi altele. Rezultatul, certificarea ca Top Employer este o recunoaştere internaţională a culturii companiei de a aprecia oamenii oferindu-le un mediu profesional şi personal echitabil, cu multe satisfacţii.

Zentiva are o cultură centrată pe oameni, apreciază talentul şi diversitatea, în acest moment în Zentiva România lucrând 4 generaţii. Iar aceasta certificare vine în anul în care fabrica Zentiva în România sărbătoreşte 60 de ani de activitate neîntreruptă.

Polaris, nr 1

C: – Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituţiei în care activaţi în prezent?

I.L: – Cel mai mare proiect dar şi cel mai drag este proiectul Polaris. Cifrele sunt importante. Însă ceea ce ne călăuzeşte, ne inspiră, ne dă SENS, este partea “nevăzută” atât de importantă din existenţa unei companii şi a oamenilor săi, Misiunea. A mea, a ta, a companiei, a noastră împreună. Metaforic vorbind, este “steaua călăuzitoare” şi de aceea proiectul l-am numit Polaris.

Proiectul POLARIS şi-a propus să contribuie la alinierea culturii organizaţionale a companiilor din Grupul Zentiva România, astfel încât toţi angajaţii să aibe sentimentul de apartenenţa la o singură echipă, care are o misiune, obiective şi valori comune.

Acest proiect a fost dezvoltat şi implementat imediat după ce grupul Zentiva a achiziţionat business-ul Alvogen din Europa Centrală şi de Est. În România, în an pandemic, ni s-au alăturat aprozimativ 450 de colegi noi şi o fabrică. Alăturarea mai multor organizaţii având culturi diferite a condus la nevoia de stabilire a unor obiective comune şi de armonizare, pe lângă proceseşi proceduri, şi a culturii organizaţionale, a înţelegerii acesteia şi bineînţeles a însuşirii ei.

În implementare, am pornit de la ideea că nevoile fundamentale ale fiecăruia dintre noi sunt un sens / o misiune şi nevoia de apartenenţa la un grup.

Am ales să implementăm acest proiect, nu prin vocea managerilor, ci a unor lideri informali din companie pe care îi recunoaştem şi îi apreciem. Ei pot promova cultura companiei în rândul colegilor, cu un discurs adaptat, într-o atmosferă deschisă şi relaxată, contribuind astfel la transmiterea mai eficientă a mesajelor şi aderarea angajaţilor la misiunea şi valorile companiei. Am format o echipă de 20 brand ambasadori din întreaga organizaţie, recrutarea aceastora s-a făcut prin recomandarea managerilor şi a colegilor lor, iar ei, bineînţeles, au acceptat să se alăture proiectului în mod voluntar.

Proiectul a constat în organizarea unor sesiuni susţinute de către brand ambasadorii noştri în întreaga companie. Cu ajutorul unor consultanţi externi am realizat un format de sesiune atractiv pentru a livra un subiect aparent nu foarte facil, misiunea companiei,şi pentru a colecta părerea fiecăruia despre care este misiunea Zentiva şi rolul său în îndeplinirea acesteia. Echipa de brand ambasadori a fost coorodanata şi a avut suportul echipei de proiect.

Câteva rezultate cantitative ale proiectului: 68 de sesiuni livrate, 725 de colegi au participat la aceste sesiuni ( din o populaţie totală de 1350 colegi) adică aproximativ 54% din întreaga populaţie a companiei. Rezultatele calitative sunt la acest moment în analiză.

Per total, participanţii la workshop-uri au apreciat aceste întâlniri deoarece le-au oferit prilejul să se conecta cu alţi colegi într-un context diferit faţă de cel legat munca de zi cu zi. Şi pentru că au ascultat, dar au şi fost ascultaţi, s-au jucat, au lucrat în mini-echipe, s-au cunoscut mai bine.

Proiectul Polaris este unul dintre proiectele atât de necesare, care trebuie continuate şi susţinute pe termen lung, deoarece fac parte din cultura organizaţiei atât de importantă pentru că ea defineşte compania, este cea care ne uneşte şi ne susţine.

Grija de azi

C: – Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

I.L: – Anul 2022 este unul special pentru noi, deoarece, aşa cum aminteam mai devreme, este un an aniversar. Avem o serie de proiecte planificate sub această umbrelă. Campania din acest an se desfăşoară sub sloganul „Sănătatea de mâine sta în grijă de azi”. Am început comunicarea intern cu branding aniversar, am lansat o campanie de CSR „ 60 de fapte bune” şi continuăm extern cu o campanie online şi alte activităţi. În paralel cu toate acestea, activitatea de Public Relations continua susţinut, noi ca lider al pieţei farma de medicamente generice participăm constant la evenimente ale industriei, la conferinţe organizate de diverse publicaţii, cu opinii în interviuri pe subiecte legate de industria în care activăm. Considerăm că industria producătoare de medicamente din România este o industrie strategică, lucru pe care l-am simţit acut în pandemie. De aceea suntem prezenţi în spaţiul public, suntem o voce puternică a industriei şi dorim să venim cu soluţii pentru că tot mai mulţi romani să aibe acces la medicamente moderne, de înaltă calitate şi accesibile.

C: – Care sunt cele mai mari probleme cu care v-aţi confruntat în contextul pandemiei?

I.L: – Când a debutat pandemia, primul gând a fost să ne protejăm colegii. Diviziile comercială şi globală s-au adaptat rapid să lucreze cât de mult posibil de acasă, însă colegii din industrial au lucrat 24/7 la foc continuu. În pandemie a crescut cererea pentru anumite medicamente chiar şi de 3 ori şi noi a trebui să găsim soluţii să susţinem această cerere şi să protejăm colegii din secţiile de producţie.

Astfel, ne-am organizat şi i-am dotat cu echipamente de protecţie, am adaptat fluxurile de acces în diverse zone de fabricaţie, chiar am produs dezifectanti pentru protecţia colegilor şi o pcantitate semnificativă am donat-o medicilor care erau în primul front al pandemiei împreună cu echipamente de protecţie. Foarte important, am comunicat constant colegilor deciziile companiei în acest sens, am colectat informaţii legate de pandemie, proceduri în caz de îmbolnăvire/contact direct şi am informat, am lansat şi o campanie de Veşti bune, pentru că, la un anumit moment, aveam cu toţii nevoie şi de veşti bune.

De asemenea, la o lună de la debutul pandemiei noi îi întâmpinăm pe cei 450 de colegi noi. A fost o adevărată provocare ca, în plină pandemie, să ne cunoaştem, să ne aliniem, să integrăm procese şi proceduri, să ajungem la aceeaşi cultură organizaţională. Toate acestea în timp ce ne desfăşurăm şi activitatea de zi cu zi.

Schimbări substanțiale

C: – Care credeţi că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activaţi în următorii 10 ani?

I.L: – Am să mă refer la Comunicarea în domeniul farma. Cred că este din ce în ce mai important să comunici în cadrul unui dialog şi, observ în compania noastră deschiderea, aş spune chiar efervescenta legată de proiectele de comunicare. Colegii mei au înţeles că a comunica nu este doar în fişa de post al celor de în departamentul de comunicare, ci trebuie asumată o comunicare corectă, clară şi la momentul potrivit şi de către liderii companiei, la toate nivelurile. Pe lângă a informa şi a organiza evenimente pentru angajaţii noştri, cerem feedback şi măsurăm eficienta canalelor, claritatea mesajelor mai ales că avem populaţii atât de diferite către care comunicăm ( mă refer la colegii sin birouri, cei din echipa de vânzări şi colegii din producţie). Şi dorim să ne îmbunătăţim continuu, să ne adaptăm nevoilor publicurilor noastre interne.

În spaţiul pubic, companiile farmaceutice au devenit mai deschise să comunice, să intre în dialog cu „stakeholder-ii” externi. Social media este un canal din ce în ce mai important în acest dialog. Această tendinţă va continua şi cred că, atât timp cât grija noastră este centrată pe oameni, pe valori, pe sustenabilitatea unui business, acest discurs este unul mult mai valoros şi de impact decât comunicarea de cifre, de obiective.

Digitalul şi crearea de conţinut de calitate, adoptarea principiilor storytellingului în comunicare sunt de asemenea tendinţe clare ale comunicării în general.