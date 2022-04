Toată lumea înțelege că CSR-ul (Responsabilitatea Socială Corporatistă) reprezintă implicarea companiilor în îmbunătățirea comunității în care activează. Dar, dacă până în urmă cu câțiva ani părea numai o acțiune filantropică, subiectele care intra acum în campaniile CSR au lărgit mult aria de acțiune. Astăzi, campanii serioase de acțiune vizează locuri comune foarte importante, de la protecția mediului înconjurător la schimbarea condițiilor de climă sau proiecte menite să îmbunătățească mediul de viață și de lucru al propriilor angajați.

La această categorie au fost aleși 10 dintre cei mai buni oameni care s-au ocupat de partea managerială din cadrul diferitor asociații. Aceștia sunt: Angela Achiței, Fundația Alături de Voi, Daniela Bololoi, Asociația Help Autism, Alexandru Costache, Asociatia Medici pentru România, Dorica Dan, Asociația pentru Boli Rare din România, Ștefan Dărăbuș, Hope and Homes for Children, Maria Duduman, Fundatia Fă bine, Alice Nechita, CSR Coca Cola, Alina Pătrăhău, Asociația Dăruiește Aripi, Anca Sandu, Casa Bună și nu în ultimul rând Dragoș Tuță, Ambasada Sustenabilității în România.

Dintre cei menționați, redacția Capital a ales să evidențieze trei dintre ei pentru reușitele avute în ultimul an.

Angela Achiței – Fundația Alături de Voi

De formație asistent social, cu un master în educație integrată la Universitatea Al.I. Cuza din Iași, Angela Achiței se poate lăuda cu un palmares impresionant. Ea a asigurat a asigurat managementul a peste 85 de proiecte europene și a atras în comunitate peste 30 milioane de euro. Angela este implicată în politici care vizează domeniul fondurilor structurale, economie socială, cooperare pentru dezvoltare internațională, servicii sociale și sănătate, punând bazele unor coaliții și rețele importante precum Coaliția ONG pentru fonduri structurale și Coaliția Economiei Sociale.

Alexandru Costache – Asociația Medici pentru România

Alexandru Costache este antreprenor, dar, anul trecut, a pornit proiectul de reabilitare a etajului 6 al Spitalului de Pediatrie Pitești, spital îi trec pragul anual 30.000 de copii, din 3 județe. Dar, el și-a propus mai mult: Alexandru să reabilitesze 5 secții de pediatrie din spitale de stat. Pentru anul în curs, pe linia strict medicală, ONG-ul condus de el mai are un obiectiv: organizarea Galei Medici pentru România, în cadrul căreia vor fi premiate 10 dintre cele mai dificile și impresionante cazuri tratate de medicii din România în ultimul an.

”Acest premiu vine ca o recunoaștere și încununare a asociației noastre. Vă mărturisesc că mă simt copleșit și onorat să mă aflu în fața dumneavoastră în această seară. Implicarea mea în sectorul neguvernamental și social mi-au conferit o perspectivă diferită asupra problemelor din sistemul medical din România. Îmi place să cred că alături de echipa mea, zi de zi, contribuim la ameliorarea acestora”, a declarat antreprenorul .

Alina Pătrăhău – Asociația Dăruiește Aripi

Alina Pătrăhău conduce Asociației Dăruiește Aripi, un ONG care și- propus să ”ajute oamenii ca să ajute oameni”, cu spune fondatorul. După ce a reușit să construiască, la Constanța, singura secție de oncologie regională pentru copii din țară, din 2018 a pus în aplicare un alt proiect important: personalul specializat să facă vizite la domiciliul copiilor, pentru proceduri ce se pot efectua acolo, în condiții de siguranță.

”Mă gândeam acum că noi la Dăruiește Aripi suntem între construcția de spitale și dotarea cu echipamente și construcția de procese, mecanisme și idei, pentru a schimba felul în care îngrijim copiii din România”, a declarat Alina Pătrăhău.