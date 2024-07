În anul 2004, miliardarul român Ioan Niculae a fost prevenit de fostul șef al Serviciului Român de Informații (SRI), Radu Timofte, că se pregătește arestarea sa pe motiv că s-ar fi primit un ordin din afara țării că fie executați oamenii de afaceri ce au preluat industriile construite de foștii comuniști.

Totuși, abia în anul 2005, Ioan Niculae a simțit pentru prima dată că a devenit ținta statului paralele.

„Deci în perioada 2002-2006, dacă țin bine minte, când a murit, înainte de a muri, eu aveam o relație apropiată cu fostul șef al SRI-ului și cu adjunctul lui. Deci vorbesc de cel care, am un lapsus acuma, Radu Timofte.

Totuși, el nu a profitat vreodată de pe urma ei. După ce Traian Băsescu l-a învins pe Adrian Năstase și a devenit președintele României, Ioan Niculae a fost sfătuit să plece în străinătate. Inițial, nu a înțeles de ce ar trebui să facă așa ceva.

Domnule Timofte, dar mă cunoașteți foarte bine. Ca pe copilul dumneavoastră. Vi se pare că am făcut-o ceva rău pentru România sau…? Nu, tocmai eu să știu că n-ai făcut rău, că doar n-aș fi fost prieten cu tine dacă nu te verificam și în chiloți, și în chiloți, vorba lui”, a explicat el.

În altă intervenție TV, a explicat ce legătură există între Florian Coldea și familia sa. Se pare că fostul director adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI) a fost invitat la nunta fiicei miliardarului român. Se cunoștea personal cu ginerele său, Ovidiu Toma.

Ioan Nicolae a fost surprins când a aflat cine se află la nunta fiicei sale. Inițial, nici măcar nu l-a recunoscut. Nu se mai întâlnise niciodată cu el. În plus, nu știa ce legătură există între el și ginerele său. El a aflat că fiica sa se va căsători în anul 2022, după ce a ieșit din închisoare.

„Trebuie să recunosc că la nuntă l-am văzut. Nu mi-a convenit, dar n-am avut ce să fac. Am fost surprins. Eu nu știam de relațiile dintre el și Coldea. Deci, eu m-am trezit, eu nici n-am știut cine e prima dată, pentru că nu m-am întâlnit niciodată cu Coldea. Și i-am zis: Domnule Coldea, am o singură întrebare să vă pun.

Dădea telefonul o dată pe săptămână, cel puțin o dată pe săptămână, în două cazuri, al meu și la libanezii de la Chirnogi, dacă s-au găsit probleme împotriva noastră. Și când Alina Bica afirma că nu s-a găsit nimic, nu au probleme împotriva mea, a fost amenințată ca i se va face dosar penal ei, dacă nu găsește o soluție cu Niculae.

Deci, eu l-am cunoscut pe Ovidiu în 2017, când am ieșit din închisoare. Era prieten cu fata mea. N-am știut niciodată și nici nu l-am întrebat de anumite relații ale lui, nu mă interesa. În 2022, când am ieșit din al doilea… stadiu de închisoare, făcut tot pe nedrept, ca și primul, am aflat de la ei că vor să se căsătorească și se vor căsători undeva în luna august 2022.

La care, sigur, am participat în calitate de părinte al fetei mele și atât. N-am avut niciodată niciun fel de relație și n-am nici acum o relație de, eu știu, de afaceri cu ginerele meu”, a spus miliardarul român.