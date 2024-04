Premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat de pensiile românilor, care, potrivit spuselor sale, vor fi primite de către pensionari înainte de Paște. Șeful executivului a fost rugat să explice concret, procedural, cum se va face acest lucru.

„Tocmai am dat hotărârea de guvern astăzi. Am vorbit cu cele 26 sau 28 de bănci, am vorbit cu doamna ministru (n.r. ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu), am vorbit cu ministrul Finanțelor și au făcut mecanismul. Este o muncă suplimentară.

Am vorbit și cu liderii de sindicat de la Poștă. Dar dacă vreți un răspuns ca eu să nu mă laud cu munca altuia o am pe doamna Simona Bucura-Oprescu cu mine, care vă va explica, fiindcă este munca dânsei și munca domnului ministru de la Digitalizare”, a declarat Ciolacu.