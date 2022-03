Şedinţă de Guvern la Palatul Victoria!

Principalele declaraţii de la Guvern

“Am incheiat sedinta task-force-ului in care am analizat ultimele date.

Pana la ora 08:00 azi dimineata, au intrat pe teritoriul Romaniei 118.461 de refugiati ucraineni. Dintre acestia, 70.026 au parasit teritoriul Romaniei. Au ramas in tara 46.435, aproximativ 39% din numarul total al cetatenilor ucraineni care au intrat pe teritoriul Romaniei.

Cred ca este important de precizat ca 1070 de cetateni ucraineni au solicitat azil, iar dintre acestia, 476 au ramas in centrele de azil din Romania.

Este important de precizat ca din cifra totala de cetateni ucraineni care au decis sa ramana in Romania, aproximativ 18.000 sunt minori.

Am cautat si identificat solutii care se vor concretiza in masuri pentru a putea sa acordam atentia cuvenita acestor 18.000 de minori. Este foarte important ca activitatatea care se desfasoara la nivelul Guvernului sa poata fi coordonata cu activitatea autoritatilor locale.

Impreuna cu MAE, suntem in legatura cu Ambasada Ucrainei la Bucuresti, astfel incat sa avem datele privind trasabilitatea si prezenta cetatenilor ucraineni pe teritoriul Romaniei.

Am discutat despre demersurile pentru activarea mecanismelor de finantare UE, pentru fondurile prevazute pentru migratie, dar si pentru protectie civila. Demersurile au fost demarate la nivelul MAI si al Secretariatului General al Guvernului.

Exista tari UE care isi ofera sprijinul pentru a putea sa gestionam cat mai bine si cat mai coerent activitatea la granita, dar si la interior, cu tot ce presupune logistica si resursa umana necesare pentru acest flux de refugiati, care creste de la o zi la alta.

Am avut o discutie aseara cu vicepresedintele SUA, Kamala Harris. Am vorbit despre situatia de securitate de la Marea Neagra, dar si despre situatia generata de invazia Rusiei. I-am multumit pentru suplimentarea numarului de militari americani la Marea Neagra.

Am discutat despre modul in care Romania s-a implicat in gestionarea situatiei de la granita cu Ucraina, scotând in evidenta solidaritatea de care au dat dovada institutiile statului si cetatenii romani.

Astazi, in sedinta de Guvern, vom adopta o serie intreaga de decizii, o parte dintre ele prevad modificarea legii privind Codul Aerian. Zborurile afectate de catre aeronavele militare inmatriculate in alte state NATO vor fi exceptate de la plata unor categorii de tarife pentru serviciile aeriene si nu va mai fi astfel nevoie de incheierea unor acorduri bilaterale sau multilaterale.

Totodata, astazi vom completa atributiile Ministerului Transporturilor, in concordanta cu rolul pe care-l va avea in coordonarea de reforme si investitii din PNRR in domeniul transporturilor si infrastructurii”, sunt câteva dintre declaraţii făcute miercuri de către premierul Nicolae Ciucă.

Se aşteaptă noi măsuri de relaxare în România

Miercuri, 2 martie, Nicolae Ciucă şi miniştrii cabinetului său s-au reunit într-o nouă şedinţă de Guvern la Palatul Victoria.

Premierul Ciucă participă miercuri şi la ședința task-force pentru gestionarea situației generate de agresiunea militară rusă din Ucraina.

În şedinţa de Guvern programată să înceapă la ora 10:00, Executivul trebuie să aprobe o serie de proiecte importante pentru această perioadă în România.

Guvernul este aşteptat să relaxeze măsurile anti-COVID în ţara noastră. Deciziile ar putea viza:

eliminarea certificatului verde la intrarea în marile magazine,

creşterea limitei de la 30% la 50% a capacităţii maxime a spaţiului, fără restricţii de interval orar, pentru competiţii sportive, activităţile din cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole, concerte în aer liber, conferinţe, workshop-uri, săli de sport şi piscine,

permiterea organizării de evenimente private cu maximum 200 de persoane,

masca de protecţie nu va mai fi obligatorie în aer liber.

Rămâne însă de văzut ce vor anunţa guvernanţii în mod oficial.