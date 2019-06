Într-un interviu acordat renumitei publicații economice Bloomberg , Viorica Dăncilă se declară pentru o abordare pro-europeană și dedicată valorilor Uniunii Europene.

Premierul Viorica Dăncilă a susținut că este nevoie de un program politic național construit pe valori europene ;i a menționat deschiderea sa pentru un dialog constructiv cu leadershipul de la Bruxelles. Comentând programul de guvernare și politicile publice, Dăncilă a declarat că PSD trebuie să se conecteze și mai mult la filonul social-democrat.

În contextul ultimelor evoluții din interiorul partidului, premierul s-a lepădat complet de Dragnea, sintetizându-și poziția astfel: „Sunt pentru o abordare diferită, pro-europeană și dedicată valorilor Uniunii Europene”.

Nu mai departe de finalul anului trecut, Viorica Dăncilă a explodat la adresa celor din Parlamentul European. În contextul discuțiilor privind absența luptei împotriva corupției duse de PSD, Dăncilă a spus: ”Nu mai putem accepta ca românii să fie certați pentru ceea ce se face peste tot în Europa sau să li se ceară lucruri pe care nu le face nimeni în Europa”, a declarat Viorica Dăncilă.

În ceea ce privește rezoluția adoptată de Parlamentul European, prim-ministrul a spus că este un demers politic.

”Categoric, se vede că este o rezoluţie politică. Este profund incorectă şi în cel puţin câteva puncte nu are temei deloc, iar în altele nici măcar nu se referă la România. În fapt, această rezoluţie este expresia intereselor electorale ale marilor grupuri politice europene – popularii, care sunt majoritari şi social-democraţii (PES, familia politică din care face PSD – n. red.)”, a susținut Dăncilă.

Premierul a adăugat, referitor la votul dat în PE, că „este absolut regretabil că s-au găsit europarlamentari români care să voteze împotriva României”.

„Sunt câteva limite pe care nu ar trebui să le încalce niciun bun român niciodată şi în nicio împrejurare. Un bun român nu votează niciodată împotriva propriei ţări, indiferent de context, indiferent de războiul politic, indiferent de câte beneficii electorale ar obţine prin asta în propria ţară. Este trist să vezi români împotriva României, aşa cum am văzut în situaţia acestei rezoluţii”, a mai afirmat Dăncilă.

Cât despre raportul MCV făcut public de Comisia Europeană, Dăncilă a spus că este ”dezamăgită și revoltată”.

”Dezamăgită pentru că nu e drept și corect câtă vreme argumentele României nu sunt luate în considerație. Am fost în Parlamentul European, am vorbit despre România, am adus în atenția Parlamentului European și a domnului Timmermans anumite lucruri pe care acum nu poate spune că nu le știe, mă refer la protocoale. Revoltată pentru că României i se cer lucruri de neacceptat într-o altă țară europeană, de exemplu să suspendăm imediat legile votate de Parlament și validate de Curtea Constituțională. Este o ingerință gravă în treburile interne ale unui stat membru. Nimeni nu are dreptul să intervină în procedurile de numire sau revocare a unor procurori”, a mai spus Viorica Dăncilă.

