Daniel Ghiță, cunoscut mai bine pentru cariera sa de luptător de kickboxing, este în prezent deputat în Parlamentul României din partea Partidului Social Democrat, ales pe listele PSD Ilfov.

La începutul acestei luni, Ghiță i-a adresat o interpelare oficială premierului Florin Cîțu, în care i-a solicitat acestuia răspunsul scris şi oral la 13 întrebări.

Unele întrebări fac referire la eventuale controverse sau ilegalităţi în care ar fi fost implicată familia actualului prim-ministru al României, eventuale câştiguri de pe urma unei afaceri cu austriecii de la Holzindustrie Schweighofer, problemele pe care Cîțu le-ar fi avut în timpul liceului sau la examenul de admitere la Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti, dar şi celebrul atac speculativ asupra leului din octombrie 2008, în care ar fi fost implicaţi Lucian Isar şi Florin Cîțu.

Însă ultimele două întrebări din această interpelare sunt cel puţin bizare.

Florin Cîțu, întrebat despre „ciuma roşie” din comunism şi despre pasiunea pentru Pink Floyd

Ultimele două întrebări pe care deputatul PSD Daniel Ghiță le pune în interpelarea oficială adresată premierului Cîțu sunt neobişnuite:

Dacă în timpul regimului comunist v-aţi dedulcit cu deliciile şi privilegiile „ciumei roşii”?

Care este pentru dvs. semnificaţia pieselor „Money” şi „Dark side of the Moon” ale celebrei formaţii de rock progresiv Pink Floyd?

Întregul document poate fi consultat aici, pe site-ul Camerei Deputaţilor.

Interpelarea completă adresată de Daniel Ghiță

„Obiect: Clarificarea unor aspecte din biografia primului ministru al Guvernului Romaniei

​In temeiul prevederilor articolului 112 alineatul 1 din Constitutia Romaniei si ale articolului 202 din Regulamentul Camerei Deputatilor, va adresez urmatoarea

​​​​INTERPELARE:

Avand in vedere ca biografia unui inalt demnitar public, care a detinut si detine functii importante ca si dumneavoastra, incepand cu cea de ministru al Finantelor si continuand cu cea de prim-ministru al Guvernului Romaniei, prezinta un interes deosebit si justificat pentru opinia publica, va solicit sa-mi raspundeti la urmatoarele intrebari:

​1.Daca tatal dvs. a fost angajat sofer la Comitetul Judetean Valcea al Partidului Comunist Roman, unde a activat inclusiv pe un microbuz de lux destinat inaltei nomenclaturi comuniste locale si centrale, iar ulterior a fost promovat in cadrul cooperatiei socialiste?

​2.Daca este adevarat ca mama si bunicul dvs. au fost cercetati si condamnati pentru infractiuni in dauna avutului public?

​3.Cum explicati ca familia dvs. a fost pusa in posesie cu suprafata de 75 de hectare de padure in statiunea montana Voineasa, din care detineti o cota de 1/2, conform declaratiei dvs. de avere, in conditiile in care stramosii dvs. au detinut terenuri si paduri in alte localitati, respectiv in Golesti si in Voinesita? Daca aceasta suprafata de padure a facut parte din domeniul public al statului si este amplasata la baza partiei de schi Transalpina Sky Resort?

​4.Daca Primaria comunei Voineasa si Directia Silvica Valcea s-au opus atribuirii suprafetei de 75 de hectare de padure in localitatea Voineasa?

5.Daca ati avut si aveti si actualmente litigii judiciare cu Regia Nationala a Padurilor-ROMSILVA si cu Ministerul Finantelor Publice referitor la atribuirea suprafetei de 75 hectare de padure in localitatea Voineasa?

​6.Daca cea mai mare parte a padurii pe care o detineti la Voineasa a fost taiata de firma austriaca Schweigofer? Ce suma de bani ati castigat de la aceasta firma? Daca au fost respectate prevederile legale privind taierea materialului lemnos pe suprafetele forestiere private? Daca ati fost favorizat de Garda Forestiera Ramnicu-Valcea, care are arie de competenta in judetele Valcea, Gorj si Mehedinti si este condusa de inspectorul-sef Gheorghe Poenaru, fratele unui coleg al dvs. de scoala?

​7. Daca familia dvs. a obtinut terenuri si paduri si in statiunea montana Olanesti?

​8.Daca ati cazut examenul de treapta la Liceul Energetic din Ramnicu-Valcea si a trebuit sa va inscrieti la scoala profesionala de pe langa acest liceu? In ce temei si pe ce procedura legala ati fost inscris ulterior in clasa a XI-a a Liceului Energetic din Ramnicu Valcea?

​9.Daca ati cazut, doi ani consecutivi, examenul de admitere la Academia de Stiinte Economice din Bucuresti?

​10.Care au fost costurile totale al cursurilor urmate la Colegiul Grinnel din Iowa, Statele Unite ale Americii, cine le-a suportat si care a fost provenienta banilor? Cum ati echivalat diploma de absolvire a unui colegiu cu o diploma de absolvire a unei universitati?

​11.Daca in octombrie 2008 ati fost implicat, impreuna cu prietenul dvs. Lucian Isar, actualmente consilierul dvs. pe probleme economico-financiare, intr-un atac speculativ asupra monedei nationale, prin care s-a urmarit atingerea unui curs valutar de 4 lei/1 euro? Ce suma de bani ati castigat in urma acestei operatiuni speculative? Daca in urma acestui atac au crescut foarte mult dobanzile la creditele in lei, fapt ce i-a adus pe multi debitori in situatia de a nu-si mai putea achita datoriile la banci? Daca rezerva valutara a Bancii Nationale a Romaniei a scazut atunci cu peste un miliard de euro, pe parcursul unei singure luni?

Pentru ce motive ati fost dat afara ulterior de la ING Bank?

​12.Daca in timpul regimului comunist v-ati dedulcit cu deliciile si privilegiile „ciumei rosii”?

​13.Care este pentru dvs. semnificatia pieselor „Money” and Dark side of the Moon” ale celebrei formatii de rock progresiv Pink Floyd?

​Solicit raspuns scris si oral”

Sursa foto: Guvernul României, Facebook