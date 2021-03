Florina Rus a ocupat funcția de șef serviciu IBA timp de 6 ani, până la scoaterea la concurs a postului. La proba scrisă, inspectorul a obținut un punctaj aproape maxim: 95 de puncte din 100. Concursul a fost contestat, însă, de șeful interimar Valentin Avram și ulterior, anulat.

Imediat după incident, directoarea de la acea vreme, Ioana Diaconescu (PSD), și-a dat demisia. Colegii Florinei Rus au trimis o petiție semnată în sprijinul ei. Reamintim că fostul șef de la Apele Române a declarat pentru Digi24 că nu-și mai amintește speța, deși a semnat un răspuns către funcționarii publici.

Ervin Molnar, fost șef la Apele Române: „Vă dați seama că în perioada în care am fost director general am semnat foarte multe documente, acum cereți să-mi aduc aminte despre un document semnat cine știe când, nu știu ce să vă comentez. Probabil că am semnat așa ceva, nu zic că nu.”

Comisia de soluționare a contestațiilor a fost formată din Relu Adam, directorul DRMU ANAR, Andrieș Vasile, director RAPM ABAST, și Teodor Hasmasan, director SGA Bistrița-Năsăud. Reprezentanții comisiei în cauză au admis, pe 23 aprilie, contestația depusă de inspectorul Valentin Avram la data de 14 aprilie.

Suspiciunile de fraudă prind contur

Potrivit surselor reporterului, Florina Rus ar fi plagiat la proba scrisă, ajutată de Carmen Grozavu, fost inspector la ABAST, detașată la Galați, cu care ar avea o relație foarte apropiată, petrecând în cluburi și organizându-și concediile împreună.

În poza principală a materialului se poate observa cum Carmen Grozavu indică pe foaia concurentei un anume lucru.

Contactată de reporter, Carmen Grozavu a spus că “acel concurs s-a desfășurat în prezența comisiei, pe o parte, iar pe de altă parte nu aveam de unde să-i dau răspunsurile la întrebări fiindcă nu cunoșteam întrebările – de unde să am răspunsurile? Nu am avut niciun fel de rol decât să verific că toate lucrurile funcționează conform legii în ceea ce privește concursul. De unde să fi avut listate întrebările? Eu nu îi arătam niciun răspuns la niciun subiect. (…) Era posibil să fi putut să știu răspunsurile la întrebări, dar ce aș fi putut să-i arăt pe foaie? Eu nu am părăsit sala pe toată durata concursului. (Reporter: A părăsit cineva din comisia de supraveghere sala?) Nu, nu mai țin minte, tot timpul erau câte unul, câte doi, habar n-am. Nu era treaba mea să văd ce fac membrii comisiei”, a declarat pentru Evenimentul Zilei Carmen Grozavu.

“La un moment dat, la sfârșitul concursului, m-am ridicat să mă uit la întrebări pentru că eram curioasă ce întrebări au pus. Erau oameni care supravegheau acolo, ce am făcut? Dar cine făcea poză în timpul concursului? A comis o ilegalitate!”, a mai spus Carmen Grozavu.

Cine a solicitat desemnarea inspectoarei ca observator?

Potrivit adresei de mai sus, Carmen Grozavu a fost desemnată ca observator la concurs în baza unei solicitări. Referitor la acest aspect, Carmen Grozavu a declarat că nu a depus “nicio solicitare de a fi observator, iar observatorii din partea Sindicatului se stabilesc înainte de a se ști concurenții. În momentul în care cineva m-a propus pe mine, eu nici n-am știut. Am aflat de la Resurse Umane, iar din moment ce există un concurs pentru un serviciu unde eu lucram, era normal să fie așa. La momentul respectiv, Florina nici nu avea calitatea de participant la concurs”, a spus Carmen Grozavu.

Inspectoarea a mai susținut că nu știe cine a solicitat desemnarea sa ca observator.

Cum motivează comisia admiterea contestației

Comisia de soluționare a contestațiilor a evidențiat în cadrul procesului verbal mai multe încălcări de lege, de regulamente, proceduri de lucru, toate conducând la încălcarea principiului egalității de șanse.

“Referatul (…) privind scoaterea la concurs a postului vacant de șef serviciu IBA nu conține o justificare a necesității și oportunității scoaterii la concurs a unui post vacant. În schimb, în adresa (…) prin care se solicita aprobarea scoaterii la concurs a postului vacant de șef serviciu IBA, există justificarea necesității scoaterii la concurs a acestuia”, se artă în procesul verbal întocmit de comisie.

În conținutul anunțului privind scoaterea la concurs a postului vacant nu este prevăzută vechimea de minimum 4 ani în gospodărirea apelor, aceasta fiind necesară potrivit Contractului Colectiv de Muncă.

Potrivit Procesului verbal, la concurs au fost înregistrate trei cereri de participare, data limită de depunere a dosarelor fără a fi specificată.

Un alt impediment este reprezentat și de faptul că, în Contractul Colectiv de Muncă sunt specificate specializările necesare pentru ocuparea posturilor din Apele Române, cu mențiunea că “se pot accepta și alte specializări similare, probate prin foaia matricolă și aplicabile cerințelor postului”. Cu toate acestea, însă, în referatul de scoatere la concurs nu se regăsește această condiție. Potrivit sursei citate, referatul ar fi trebuit să fie întocmit de serviciul IBA.

De asemenea, al doilea candidat al cărui dosar a fost selectat pentru concurs, a absentat de la proba scrisă, lucru ignorat în documentele oficiale. Potrivit Procesului verbal, candidatul nu apărea ca fiind absent.

Florina Rus nu s-a reînscris la concurs

În seama motivelor expuse mai sus, comisia a admis cererea de contestație a inspectorului Valentin Avram și a propus reluarea concursului, cu parcurgerea tuturor etapelor.

Potrivit surselor reporterului, Florina Rus nu s-a mai reînscris la concurs. Contactată de Evenimentul Zilei de Transilvania, inspectoarea nu a explicat concret motivul pentru care nu s-a mai reînscris la concurs și a transmis că “există un proces pe rol, la dosar există toate documentele și explicațiile”, refuzând să ofere explicații telefonic și solicitând adresarea în scris către ABAST.

Florina Rus este geograf

Potrivit Contractului Colectiv de Muncă, în cadrul structurii organizatorice Inspecția Teritorială a Apelor este necesară finalizarea unor studii superioare în domeniul: hidrotehnică, energetică, inginerie chimică, ingineria mediului, îmbunătățiri funciare, juridic, hidrologie, geodezie, științele mediului și domenii conexe.

Inspectoarea Florina Rus a susținut, luna trecută, că a finalizat Facultatea de Geografie, specializarea Hidrologie. Controversele referitoare la specializarea sa apar, însă, odată cu transferul inspectoarei din funcția de inspector în funcția de geograf, potrivit documentului semnat de către directorul ABAST, Ovidiu Vișan.

Din punct de vedere legal, o persoană nu poate fi transferată decât în funcția pentru care deține studii de specialitate. Dacă Florina Rus ar fi avut studii superioare în hidrologie, potrivit legislației, ar fi trebuit să fie transferată pe post de hidrolog, aspect confirmat de mai mulți juriști.

Codul de clasificare a ocupațiilor din România reliefează că posturile de geograf și hidrolog sunt două funcții total diferite și de sine stătătoare, care necesită studii de specialitate în conformitate cu legislația.

O altă sursă a reporterului confirmă faptul că Florina Rus a fost angajată la ABAST ca geolog: “Poate să-și aducă aminte cum a ajuns să fie angajată, însă nu spune public niciodată cum și în ce condiții.”

Trei juriști au confirmat reporterului că, pe baza legislației, transferurile se fac în funcții pentru care există studii de specialitate. Există, însă, și excepții, când un angajat este transferat într-o funcție doar cu obligația de a-și completa studiile.

Având în vederea aceste aspecte, Florina Rus nu putea participa, legal, la concursul pentru șefia IBA, însă în referatul de scoatere la concurs s-a evitat notarea condiției legate de studiile de specialitate.

În acest sens, reporterul a încercat să ia legătura și cu directorul ABAST Cluj, Ovidiu Vișan, însă fără succes.