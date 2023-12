Inspecția Muncii a efectuat o campanie națională de verificare în centrele rezidențiale de servicii sociale. Campania a fost inițiată prin ordinul Ministrului Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu. Aceste controale au avut loc în intervalul 27.10.2023-15.12.2023.

În cadrul campaniei, au fost efectuate verificări privind respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul securității și sănătății în muncă în următoarele tipuri de centre rezidențiale:

1. Centre rezidențiale medico-sociale

2. Centre rezidențiale de îngrijiri paliative

3. Cămine pentru persoane vârstnice

4. Centre de tip respiro/centre de criză

5. Locuințe protejate

6. Centre de îngrijire și asistență

7. Centre de abilitare și reabilitare.

„Din prima zi de mandat am cerut zero toleranță la încălcarea drepturilor persoanelor cazate în centre de asistență socială și zero toleranță cu privire la munca nedeclarată.

Angajații, cât și beneficiarii centrelor de asistență socială să aibă condiții optime de lucru, respectiv de trai. Siguranța și securitatea în aceste centre nu sunt negociabile”, a transmis Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, pe Facebook.