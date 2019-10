Mai mult decât atât, Ingrid Mocanu lasă de înțeles că întreg procesul este sub controlul serviciilor secrete.

”A început campania electorală. Ați văzut ce afișuțe miculuțe au voie să lipească candidatuții? Și numai câte unul pe fiecare panouț.

Alea grăsane sunt deja ilegale (bine, erau și înainte, dar prin fraudă la lege ei au zis că dacă nu sunt interzise de lege expres sunt permise, uitând să citească și textul care spune că numai în campanie electorală ai voie cu orice poze pe pereți și pe străzi).

Singurele panouri uriașe au rămas panourile cu Șora – luptătorul pentru libertate.

Cum or mai fi cu vânzările ăia de la emag?

Că despre ”catindați” nici nu mai am curaj să întreb. Cică totul e sub control 🙂 Cum al cui? :)”, scrie Ingrid Mocanu pe pagina sa de Facebook.

