Informații contradictorii între Jandarmerie și prefectul Capitalei: „Nu am văzut ce se întâmplă la protest pentru că nu eram acolo”

Prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru a ieşit din Parchetul General, după trei ore de audieri. Ea a declarat că are calitatea de martor şi că a respectat legea. De asemenea, prefectul Capitalei a precizat că acel ordin de evacuare din Piaţa Victoriei a respectat legea.

„Am calitatea de martor. Am venit fără avocat, că nu era cazul. Eu vreau să vă asigur că eu am respectat legea cu stricteţe, atribuţiile prefectului, contrar a ceea ce s-a speculat în spaţiul public. Eu ca prefect al Bucureştiului alături de toţi prefecţii din ţară suntem profesionişti, nu facem politică. Aş vrea să respectaţi instituţia prefectului, să aveţi încredere în noi că respectăm legea. Eu nu pot să răspund despre felul în care acţionează alte instituţii. Fiecare răspunde pentru el. Acel ordin respectă legislaţia”, a declarat prefectul Capitalei la ieşirea de la audieri. Aceasta a mai spus că nu a văzut evenimentele din Piaţa Victoriei, pentru că nu a fost prezentă la manifestare: „Nu m-am întâlnit (cu ministrul de Interne. n.r.). Nu pot să comentez, v-am spus doar că legea a fost respectată.Nu am dat ordin să fie rănit cineva. S-a respectat legea. Nu am văzut cu ochii mei (violenţele de la prostest, n.r.), pentru că nu eram în Piaţă”, a spus Speranţa Cliseru, refuzând să dea mai multe detalii privind această chestiune.

Coordonatorul jandarmilor din Piaţa Victoriei, Laurenţiu Cazan, susţine, pe de altă parte, că prefectul Capitalei a fost prezent încă de la ora 16.00 în Piaţa Victoriei şi a dat ordinul de intervenţie în baza a ceea ce a văzut personal. Laurenţiu Cazan a spus în urmă cu o săptămână că prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, s-a aflat în Piaţa Victoriei, care a observat desfăşurarea mitingului, iar ordinul de evacuare a zonei a fost semnat în jurul orei 20:00, atunci când situaţia a „degenerat”.

„În permanenţă, am fost în contact cu toate autorităţile, inclusiv cu prefectul, care a fost prezent la faţa locului de la ora 16:00. Când am văzut că lucrurile încep să degenereze, când tensiunea a crescut, am discutat personal cu prefectul şi i-am spus că, dacă lucrurule vor degenera, dacă nu reuşim să avem un moment când atacurile nu încetează, vom ajunge la restabilirea ordinii publice în zonă. Dânsa a spus că este pregătită, am fost la faţa locului tot timpul împreună, am văzut despre ce este vorba, şi s-a luat decizia de a avea un ordin pentru restabilirea ordinii publice. Lucrurile astea au fost în jurul orelor 20:00”, a declarat Laurenţiu Cazan, adjunctul Serviciului de Ordine Publică al Jandarmeriei Capitalei, la TVR1.