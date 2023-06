Practic, însemnul „V” îl identifică pe șofer drept victimă a furtului de identitate. Nu autorizează titularul permisului să conducă un anumit tip de autovehicul, așa cum s-ar crede, ci indică autorităților însărcinate cu aplicarea legii că titularul permisului respectiv sau deținătorul cărții de identitate a fost victima furtului de identitate, scrie Albuquerque Journal.

Cheryl Lee s-a plâns că, deși este o victimă a furtului de identitate și a obținut un permis, cei de la agenția rutieră au refuzat să-i pună „V”-ul necesar pe spatele noului permis, pe motiv că nu apare în sistemul lor.”

Însemnul „V” îl identifică pe șofer drept victimă a furtului de identitate

MVD, Departamentul de Autovehicule din New Mexico, a explicat că „însemnul„V” îl identifică pe șofer ca fiind victimă a furtului de identitate, indicând autorităților că titularul permisului sau deținătorul cărții de identitate a fost victima furtului de identitate. Este disponibil, cu un nou număr DL sau ID, persoanelor care se află în baza de date a procurorului general din New Mexico privind furtul de identitate”. Oficialii MVD susțin că victimele furtului de identitate „trebuie să se afle în baza de date a statului New Mexico, înainte să li se emită acele permise, așa că aceasta ar putea fi problema aici”.

Baza de date cu furturi de identitate, sistem la nivel de stat accesat de cei de la rutieră

Site-ul procurorului general din New Mexico., nmag.gov, spune că „baza de date cu furturi de identitate este un sistem la nivel de stat, accesat de forțele de ordine și de Departamentul de Autovehicule din New Mexico (MVD) pentru a identifica victimele furtului de identitate. „Când o victimă a furtului de identitate depune un raport la autoritățile locale de aplicare a legii, acest raport, împreună cu informațiile personale ale victimei, sunt stocate în baza de date cu furtul de identitate, disponibilă agențiilor de aplicare a legii din întreaga țară.

Informațiile victimei vor fi accesibile și Departamentului de Autovehicule. Permisele pot fi primite doar la un birou al statului New Mexico MVD. Victima furtului de identitate va purta pe permis, pe spate, acest ”V” și ar trebui purtat pentru a preveni confuzia, dacă se comite o infracțiune în numele victimei.

Furtul de identitate poate duce la consecințe grave

În Statele Unite, furtul de identitate este foarte frecvent. Furtul de identitate poate duce la consecințe grave, cum ar fi tranzacții neautorizate cu cardul de credit sau deschiderea unor conturi bancare, de către infractori, pe numele victimelor. În plus, victimele ar putea ajunge să plătească mai multe taxe pentru a-și restabili identitatea. Din fericire, în SUA există asigurarea în caz de furt de identitate. Costul mediu al asigurării de furt de identitate variază de la 25 dolari la 50 dolari pentru o acoperire de 15.000 dolari la 25.000 dolari. Acoperirea furtului de identitate variază foarte mult, de la rambursarea banilor furați, la o serie de servicii menite să elimine prejudiciul financiar.

Politicile de furt de identitate pot include:

Asistența unui specialist în fraudă

Servicii de monitorizare a creditelor

Asistență profesională în revendicarea identității și restabilirea creditului