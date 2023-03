Pavel Bartoș se bucură din plin de rolul de tată de trei fete

Pavel Bartoș este un om împlinit atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal. Are o carieră strălucită în televiziune și o familie fericită, iar sărbătorile precum 8 Martie sunt o adevărată bucurie pentru el, fiind tată de trei fete. Miercuri, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit despre soția sa și despre cele trei fiice ale sale: Eva, care are 18 ani și este studentă la Facultatea de Drept, Rita, care are 15 ani și se concentrează deja pe o carieră în domeniul arhitecturii, și Sofia, care are doar nouă ani.

Luna martie este importantă pentru Pavel Bartoș și pentru că ziua de naștere a soției sale este pe 1 Martie.

„Pentru mine, nu e niciodată mai ușor să-ți arăți iubirea de Ziua Femeii! Sau în oricare altă zi! Chiar dacă trăiesc cu patru fete, sub același acoperiș, ziua asta nu e deloc cea mai dificilă din an, cum poate ar crede unul sau altul!”, a declarat, miercuri, vedeta în cadrul unui interviu acordat pentru impact.ro.

Întrebat după ce criterii alege darurile pentru fetele sale, Pavel Bartoș a recunoscut că se lasă „influențat și de inspirația de moment, dar țin cont și de alte lucruri.”

„Ceea ce contează cel mai mult e faptul că prefer ca soția și fiicele mele să dea importanță mai mare gestului în sine, de a face și de a primi cadouri, decât obiectului dăruit. Pentru toate fetele mele contează, așadar, în primul rând, gestul de a dărui. Ce mai încolo și încoace, mă consider un tip norocos, un alintat al sorții!”, a spus gaza emisiunii TV „Românii au talent”.

Deși se consideră binecuvântat pentru că are trei fete sănătoase și ascultătoare și o soție devotată, Pavel Bartoș are și un reproș.

„Îmi e mult mai greu să fac și în celelalte zile ale anului ceea ce fac de 8 Martie. Să-mi reamintesc să dăruiesc ceva fetelor! Mă iau cu tot felul de challenge-uri, de lucruri pe care ți le pune viața în față și uit. Încerc să fac câte ceva și în alte zile, nu doar în cele dedicate, speciale”, a mărturisit vedeta.

Pavel Bartoș nu regretă că nu are un fiu

Potrivit sursei citate anterior, Pavel Bartoș are două surori mai mici, fiind nevoit să devină stâlpul familiei, după ce tatăl lor s-a stins din viață. Întrebat cine este „stăpânul casei” în familia sa. În prezent, însă, Sofia, mezina familiei, este „stăpâna casei”.

În cadrul acelui interviu, Pavel Bartoș a zis că nu a fost niciodat dezamăgit de faptul că nu are și un fiu. Este bucuros că este tatăl a trei fete cuminți.