Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de la noi are COVID. Este vorba de Victor Socaciu. Acesta este internat chiar în aceste clipe cu Covid-19. Starea sa este gravă, artistul având plămânii afectați.

În context, trebuie spus că starea lui de sănătate nu este tocmai bună. Victor Socaciu a fost internat în urmă cu două zile, după ce a contactat COVID -19. Artistul a ajuns în stare gravă la spital. Cântărețul are deja câteva probleme majore de sănătate. El are si diabet și un transplant renal, iar acum se află internat cu Covid-19 şi are nevoie de oxigen.

Artistul are diabet și a suferit în urmă cu mai bine de zece ani o intervenție de transplant de rinichi. La vremea respectivă, artistul a fost supus unui transplant renal primind doi rinichi de la o fetiţă de 10 ani din Târgu-Mureş, aflata în moarte cerebrală.

Probleme de sănătate cu care s-a confruntat

„Nu există mulţi medici sau mulţi pacienţi ai domnului Lucan care să nu fi ştiut cum stau lucrurile. Ceea ce nu ştiu mulţi este că POLITICIENI şi de OAMENI CU INFLUENŢĂ ai ultimilor 27 de ani au ştiut şi au profitat de serviciile preferenţiale ale domnului profesor, pentru ei înşişi sau pentru apropiaţi; Domnul Alexandru Arşinel (actor, membru UNPR) şi domnul Victor Socaciu (deputat PSD la acea dată) sunt doar două exemple. Sunt sute altele”, a scris, la vremea aceia, pe pagina sa de Facebook, Vlad Voiculescu.

Cine este Victor Socaciu

Victor Socaciu, în vârstă de 68 de ani, este un autor român de muzică folk, realizator de emisiuni de televiziune, fost parlamentar și fost diplomat. El a debutat pe scenă în anul 1970 cu trupa rock Zodiac. Victor Socaciu devine producător al Festivalului Național – Concurs de muzică folk „Om Bun” și al Festivalului Național – Concurs „Cântecul de dragoste” în parteneriat cu Ministerul Culturii și Cultelor, Televiziunea Română și Radio România Actualități.

Între anii 1997 și 1999, Socaciu devine realizator al emisiunii săptămânale „Vănare de vânt” pentru TVR și al emisiunii „Insula Copiilor” la Național TV. De asemenea, el semnează genericele mai multor emisiuni radio și televiziune printre care: „Omul chitară ”, „Oameni de zăpadă ”, „Ceaiul de la ora 5 ”, „Insomniile Corinei ”, „Cazuri și necazuri în dragoste ”, „Vânare de vânt ”, „Arca Marinei ”, „Personalul de Costinești ”, „Bun de tipar ”, „Tunelul timpului ”, „Mulțumesc ”, Ora fără catalog ”, „Ne vedem la TVR”, „E ora ta”.