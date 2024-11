România se află la un pas de a deveni membru cu drepturi depline al spațiului Schengen, iar decizia finală urmează să fie luată în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) din decembrie 2024.

După 13 ani de așteptare, integrarea completă a țării noastre ar putea aduce o schimbare semnificativă, eliminând controalele la frontiere și îmbunătățind mobilitatea cetățenilor români. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a jucat un rol crucial în susținerea acestui demers și se arată încrezător că, în sfârșit, România va face parte din Europa fără frontiere.

Europarlamentarul Victor Negrescu a făcut un apel ferm către miniștrii de interne din statele Uniunii Europene. El le-a cerut să susțină integrarea completă a României în spațiul Schengen în cadrul viitoarei reuniuni a Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI).

Acesta a subliniat că România a depus eforturi constante pentru a respecta criteriile Schengen, iar aderarea va însemna eliminarea controalelor la frontierele aeriene și maritime, începând din 31 martie 2024.

Negrescu a evidențiat activitatea intensă din ultimii ani, menționând că România a demonstrat consecvență în atingerea acestui obiectiv strategic.

„În toți acești ani de așteptare am acționat în mod constant, am inițiat petiții, am discutat și convins oficiali europeni și am modificat chiar și legislația europeană. În ultimii trei ani, am obținut zeci de milioane de euro fonduri europene pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. De altfel, în bugetul pentru anul viitor am inclus o alocare suplimentară de 10 milioane de euro în acest sens.

Am fost implicat direct în negocierile care s-au purtat, îi mulțumesc doamnei comisar pentru efortul și implicarea domniei sale și da, România a demonstrat că poate proteja frontierele externe ale Uniunii Europene. Sper ca anti-europenii să nu pună în pericol acest obiectiv. Le mulțumesc românilor că au crezut în noi și sunt convins că până la finalul anului acest obiectiv va fi realizat”, a explicat europarlamentarul.