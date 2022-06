Stare de tensiune maximă pentru cunoscutul jurnalist, Ovidiu Ioanițoaia. Ziaristul, care are 77 de ani, a suferit un atac vascular cerebral. Momentul critic s-a petrecut sâmbătă seara la Balcic, în Bulgaria.

Potrivit datelor de ultim moment starea sa de sănătate este în acest moment una bună iar el se află în afara oricărui pericol.

Conform celor relatate de Fanatik, momentul critic s-ar fi produs la finalul partidei România – Finlanda, meci încheiat cu 1-0. Soția cunoscutului jurnalist ar fi condus din Bulgaria până la un spital din Constanța, unde a fost internat de urgență, în jurul orei 3 dimineața.

Subliniem că România a câștigat meciul de pe teren propriu cu Finlanda, scor 1-0, în etapa cu numărul trei din grupa B3 a Ligii Națiunilor, ediția 2022-2023. Țara noastră rămâne, însă, pe ultimul loc în grupă, cu 3 puncte, după ce Muntenegru și Bosnia și Herțogovina au încheiat la egalitate, scor 1-1.

Ovidiu Ioanițoaia a dezvăluit că a trecut printr-un moment greu

Sursa citată a susținut că Ovidiu Ioanițoaia a discutat în această dimineață cu mai mulți apropiați. El le-a spus celor cu care a vorbit că starea sa este una bună

“Mă simt bine, nu mai am probleme. Mâna stângă este ok. Am trecut printr-un moment greu, mi s-a confirmat că a fost AVC. O formă ușoară, a trecut, dar voi mai face niște consultații. A condus soția și am ajuns azi-noapte la 3 la Constanța, de la Balcic”, a declarat Ovidiu Ioanițoaia.

Trebuie spus că Ovidiu Ioanițoaia este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de la noi. El a lucrat 14 ani la revista Flacăra, împreună cu Adrian Păunescu. În 1991 a fondat și condus ziarul Sportul Românesc. În 1997 l-a părăsit pentru a crea un nou ziar, Pro Sport. Din 2003 este la Gazeta Sporturilor, al cărui director este și acum.

A renunțat la fumat după ce a suferit o operație pe cord deschis

Începând din 5 martie 1995 a realizat la Pro Tv „Procesul Etapei”, o emisiune sportivă în direct cu cea mai mare audiență din Romania și, mai apoi, „Recursul etapei” la Antena 1.

Ovidiu Ioanițoaia s-a confruntat cu probleme de sănătate în trecut. În 2012 a suferit o operație pe cord deschis, spunând că de atunci a renunțat și la fumat.

„Nu mai fumez de când am fost operat pe cord deschis, la Stuttgart, în 2012, am două bypass-uri… Atunci a dispărut și paharul de whisky de lângă scrumieră. Mai beau doar câte un vin alb, sec… și ăla șpriț”, a dezvăluit atunci jurnalistul.