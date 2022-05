Nicolae Ciucă, vestea momentului pentru români! Vor primi în curând vouchere. Sunt vizate trei milioane de persoane

Așadar, Ciucă a declarat în începutul şedinţei de luni a Executivului că pe ordinea de zi se află „două ordonanţe deosebit de importante pentru programul nostru guvernamental”.

„Pe ordinea de zi avem două ordonanţe deosebit de importante pentru programul nostru guvernamental. Ambele fac parte din reglementările pe care şi le-a asumat Guvernul pentru punerea în aplicarea a programului «Sprijin pentru România» şi în felul acesta reuşim să conturăm întreg setul de măsuri pentru ca pachetul să devină funcţional. Prima ordonanţă de urgenţă pe care o vom adopta astăzi este cea referitoare la voucherele care vor fi acordate cetăţenilor cu nevoi, în sensul în care pot să beneficieze de masă caldă sau să procure alimente. E vorba de trei milioane de persoane care vor beneficia de aceste vouchere, o dată la două luni”, a afirmat Nicolae Ciucă.

Bugetul este de aproximativ 3,1 miliarde lei

De asemenea, acesta a precizat că bugetul este de aproximativ 3,1 miliarde lei, iar 50%, jumătate din aceşti bani vor proveni din fonduri europene.

„Cea de-a două ordonanţă de urgenţă este cea prin care continuăm să susţinem proiectele de investiţii. Pratic este o soluţie guvernamentală prin care reuşim ca, la mai puţin de o lună, să venim cu acel sprijin de aproximativ 5,2 miliarde lei. Ordonanţa de urgenţă pe care o aprobăm astăzi se referă la cea de-a doua tranşă, în valoare totală de 3,5 miliarde lei şi acestea sunt fonduri care vin, de asemenea, din fondurile alocate de la UE. E o măsură care aduce beneficii pe termen mediu şi lung şi, de asemenea, apreciem ca fiind foarte importantă pentru că va duce la finalizarea obiectivelor importante de investiţii şi discutăm aici de peste 7.000 de proiecte care îşi vor găsi finalitatea prin această măsură”, a completat premierul.

Explicația oferită de Marcel Boloş

La rândul său, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a explicat că mai multe categorii de persoane care se află în risc de deprivare materială şi de sărăcie extremă vor beneficia, o dată la două luni, de un tichet social în valoare de 250 de lei.

„Valoarea tichetului social este de 250 lei şi se va acorda o dată la două luni pentru şase categorii importante de beneficiari care se află, aşa cum s-a prezentat, în risc de deprivare materială şi risc de sărăcie extremă. Prima categorie sunt pensionarii cu venit net lunar sub 1500 de lei, numărul estimat al acestora este de 2,3 milioane.

Voucherul urmează să poată fi utilizat atât pentru achiziţionarea de produse alimentare, s-a lăsat această libertate a beneficiarilor de a alege din categoria produselor alimentare care va fi bunul de consum pe care îl vor folosi, şi masa caldă care a rămas ca măsură alternativă pentru că am avut un astfel de program adresat persoanelor vârstnice şi care a avut un succes destul de bun.

Urmează ca în perioada următoare să derulăm procedura de achiziţie publică pentru selectarea unităţilor emitente, apoi procedura pentru emiterea cardurilor. Valabilitatea unui card este 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022”, a declarat Boloş.

Alte categorii de beneficiari sunt: persoanele cu dizabilităţi, cu venit net lunar sub 1.500 lei, familiile cu cel puţin doi copii în întreţinere, cu venit net lunar pe membru de familie sub 600 de lei, familiile monoparentale cu venit net lunar pe membru de familie sub 600 de lei, familiile care au drept la ajutor social potrivit Legii privind ajutorul social şi persoanele fără adăpost.