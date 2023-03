De când nu mai joacă tenis, Simona Halep s-a reprofilat pe afaceri, în plină suspendare pentru dopaj. În așteptarea unei hotărâri a Tribunalului Sport Resolutions de la Londra, care se tot amână, Simona Halep se ocupă de modificări la vila din Primăverii, dar și de oportunități de afaceri.

Tenismena și-a montat panouri fotovoltaice, echipament cu care nu doar că va scăpa de factura la energie, ci chiar va încasa bani.

Panourile au fost instalate deja pe acoperișul vilei, iar sportiva a mers marți, după antrenamentul efectuat o bază sportivă din București, pentru a vedea cum merg lucrările.

Investește în imobiliare

Cu banii câștigați în carieră, Simona Halep investește în imobiliare! Ea şi-a achiziționat o vilă în cartierul bucureștean Primăverii, unul dintre cele mai exclusiviste zone din Capitală.

Starea locuinței nu era cea mai bună la momentul achiziționării dar, între timp, vila arată superb acum, după ce sportiva s-a ocupat de reabilitarea ei, potrivit playsport.ro.

Cât pierde Simona Halep din cauza scandalului de dopaj

Ion Țiriac a dezvăluit că pierderile financiare generate de scandalul de dopaj al Simonei Halep se ridică la 10 milioane de dolari.\

„Care doping? Adică una la 31 de ani începe să ia doping acuma? Ce să facă cu dopingul? Cum să facă? Însă este încâlcită treaba, iar macularistica asta care te ține ani și ani, iar pe urmă nu poți să spui cine e de vină.

După 6 luni, 8 luni, un an, când nu o să mai joace? Cine e de vină? E sport profesionist. Ea într-un an face 10 milioane. Cine i le dă înapoi? Are destul, nu e o problemă că moare de foame”, a declarat miliardarul român.

Simona Halep a încasat 40,2 de milioane de dolari doar din premiile la turnee în întreaga carieră, aflându-se pe locul 3 în taopul all-time, după surorile Serena și Venus Williams.

Veniturile româncei din contractele de publicitate totalizează în jur de 4 milioane de dolari pe an, iar toți sponsorii au rămas până acum alături de „Simo”.

În cădere liberă în clasamentul WTA

Pentru că nu poate participa la competiții în acest moment, Simona Halep va continua să coboare în clasamentul WTA.

Fostul lider mondial va mai pierde încă 4 locuri și va ajunge pe locul 23 în clasamentul WTA.